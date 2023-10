Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Sông Lam Nghệ An: Trận derby rực lửa và hấp dẫn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ở trận ra quân, cả Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều thi đấu khá tốt để có những điểm số đầu tiên của mùa giải mới. Do đó, người hâm mộ kỳ vọng vào một trận derby Nghệ Tĩnh rực lửa và hấp dẫn.

Xét một cách tổng thể thì cặp đấu giữa hai người anh em láng giềng này đang có kết quả khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau tại V.League thì mỗi bên đều có 1 chiến thắng, 3 trận hòa. Trong đó, 2 lần gặp nhau gần đây nhất đều kết thúc với một kết quả hòa.

Tuy vậy, ở trong trận đấu tại vòng 2 V.League 2023 -2024 sắp tới, đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội được đánh giá cao hơn. Điều này là dễ hiểu khi họ đã bổ sung được những tân binh chất lượng trong thời gian vừa qua.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đánh giá cao hơn Sông Lam Nghệ An ở trong trận đấu này. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Đó là trung vệ Bruno Ramires thay thế cho người đồng hương Janclesio Almeida Santos. Với chiều cao 1m94, trung vệ người Brazil này không những là hòn đá tảng trong hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà mà còn là vũ khí nguy hiểm trong các tình huống cố định của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Cùng với đó là tiền đạo lực lưỡng Micheal Gopey. Tốc độ và thể lực của tiền đạo người Nigeria giúp cho hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thêm phần nguy hiểm, nhất là khi họ còn có Diallo Abdoulaye và Vũ Quang Nam. Trong đó, Diallo Abdoulaye là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm ngoái, còn Quang Nam chính là người lập cú đúp ở trận mở màn giúp cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công có 1 điểm rời sân Thanh Hóa. Có thể nói, trận đấu tới sẽ là một trận đấu vất vả của hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An.

Điểm “mong manh” nhất của đội chủ nhà chính là hàng tiền vệ. Mặc dù được bổ sung bộ đôi tiền vệ Trần Đình Tiến và Hồ Sỹ Sâm từ Sông Lam Nghệ An nhưng tuyến giữa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khá yếu trong các pha tranh chấp tay đôi. Do đó, nếu các cầu thủ đội bóng xứ Nghệ vẫn thi đấu tốt như ở trận đấu trước thì Sông Lam Nghệ An vẫn sẽ có được một thế trận tốt trước đội chủ nhà.

Tiền vệ Trần Đình Tiến sẽ có cơ hội gặp lại đội bóng cũ. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Niềm hy vọng của Sông Lam Nghệ An vẫn sẽ là Trần Nam Hải, Nguyễn Văn Bách và Trần Mạnh Quỳnh. Đây là những nhân tố trẻ đã giúp cho đội bóng thi đấu trên chân trước Câu lạc bộ Viettel. Do đó, rất có thể huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn sẽ giữ nguyên bộ khung này trong chuyến làm khách tại sân vận động Hà Tĩnh.

Nếu có sự thay đổi thì khả năng là cầu thủ trẻ Đinh Xuân Tiến sẽ được ra sân ngay từ đầu để đá cặp cùng Michael Olaha. Trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ chưa thể có ngoại binh thứ 3 thì Đinh Xuân Tiến cũng là một giải pháp khả thi. Bởi lẽ, tiền vệ sinh năm 2003 này đã từng rất nhiều lần được bố trí đá ở vị trí tiền đạo tại đội tuyển U23 Việt Nam. Do đó, Đinh Xuân Tiến hoàn toàn có thể hợp cùng Olaha để tạo thành bộ đôi chất lượng trên hàng công của Sông Lam Nghệ An.

Đinh Xuân Tiến có thể là một giải pháp trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: VPF

Ở hàng phòng ngự, huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn sẽ sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ. Điều này sẽ giúp cho đội bóng xứ Nghệ hạn chế được sự nguy hiểm trong các tình huống xuống biên của đội chủ nhà. Bộ đôi hậu vệ cánh Trần Đình Hoàng và Vương Văn Huy sẽ mang lại sự an tâm cho người hâm mộ. Tuy vậy, với chiều cao không thực sự lý tưởng của Hồ Khắc Lương và Lê Văn Thành thì Sông Lam Nghệ An sẽ phải trông cậy rất nhiều vào ngoại binh Mario Zebic. Chính trung vệ người Croatia này đã thi đấu tốt ở trận đấu ra quân giúp phong tỏa bộ đôi ngoại binh bên phía Câu lạc bộ Viettel. Hy vọng rằng, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục thi đấu chắc chắn để giúp cho đội nhà có được một kết quả tốt.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng đây không phải lợi thế quá lớn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong 2 lần gặp nhau trên sân vận động Hà Tĩnh thì hai đội đều có kết quả hòa. Và trong 10 trận đấu trên sân nhà mùa giải trước thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chỉ có 3 trận thắng, 6 trận hòa và 1 trận thua. Do đó, nhiều khả năng hai đội sẽ tiếp tục có trận hòa thứ 3 liên tiếp tại V.League.