Honor Magic V5: bản lề mới, pin silicon-carbon, UI nặng Honor Magic V5 giải bài toán mỏng–bền với bản lề mới, IP58/59 và pin 5.820 mAh silicon‑carbon. Song MagicOS trên Android 15 cùng VRR chưa thật mượt vẫn gây khó chịu.

Honor Magic V5 là một trong những mẫu điện thoại gập hiếm hoi cố gắng đẩy giới hạn mỏng–bền của phần cứng mà vẫn giữ trải nghiệm sử dụng lớn ở cả hai màn hình. Máy có bản lề thiết kế lại giúp thân máy mỏng hơn, đạt IP58 và IP59, màn hình ngoài 6.43 inch và màn hình trong 7.95 inch. Tuy nhiên, theo đánh giá nguồn, điểm yếu lớn nhất lại đến từ phần mềm: MagicOS trên nền Android 15 còn nhiều ma sát, đặc biệt ở cách tổ chức giao diện và độ mượt của tần số quét biến thiên.

Bài toán mỏng–bền trên máy gập: cách Honor tiếp cận

Magic V5 cho cảm giác hoàn thiện tốt, với bản lề được thiết kế và nâng cấp mới giúp thiết bị mỏng hơn và gia tăng độ bền. Độ dày đạt 9mm ở hầu hết tùy chọn màu, riêng Ivory White chỉ 8.8mm. Cụm camera lớn hơn đáng kể so với các thế hệ trước, nhô lên rõ rệt nhưng vô tình tạo thành điểm tựa ngón tay khi cầm. Với kích thước màn hình và độ dày hiện tại, máy đạt cân bằng: gập lại không chật chội, mở ra vừa vặn để tiêu thụ nội dung. Hành động mở–đóng có độ “bật” rõ, đem lại cảm giác chắc chắn.

Thiết kế phần cứng của Honor Magic V5 chú trọng mỏng và chắc, với bản lề mới.

Cụm camera dày hơn trở thành điểm tựa tay khi cầm máy.

Kích thước màn hình và trải nghiệm gập mở

Màn hình ngoài 6.43 inch đủ rộng để nhập liệu và sử dụng thường ngày; màn hình trong 7.95 inch đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm và giải trí. Theo ghi nhận, khi mở, cảm giác cầm nắm tiến sát ngưỡng “mỏng đến khó chịu” nếu tiếp tục giảm thêm vài milimet. Điều này phản ánh thách thức cố hữu của thiết kế gập: phải dung hòa kích thước, độ mỏng và công thái học cầm nắm trong thời gian dài.

Màn hình ngoài 6.43 inch và trong 7.95 inch đạt điểm cân bằng giữa gọn gàng và không gian hiển thị.

MagicOS trên Android 15: hữu dụng nhưng nhiều ma sát

MagicOS là lớp giao diện dày, khác biệt đáng kể so với One UI hay Android gốc. Máy đi kèm nhiều ứng dụng trước cài, cả có AI lẫn không, thay thế nhiều lựa chọn trên Play Store. Một số tính năng hữu ích được tích hợp sẵn, như giảm say màn hình (motion sickness) và giảm mỏi mắt (eye fatigue). Tuy nhiên, cách tách riêng thông báo và bảng điều khiển, buộc vuốt ngang mép trên để chuyển đổi, không trực quan với nhiều người dùng. Theo trải nghiệm trước đây trên Magic V4, đây là vấn đề mang tính phần mềm hơn là phần cứng.

Giao diện MagicOS mang nhiều thành phần do Honor phát triển sẵn.

MagicOS tách thông báo và bảng điều khiển; người dùng vuốt ngang mép trên để chuyển đổi.

Honor cam kết 7 năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật, một mốc thời gian dài trong thế giới Android. Tuy vậy, máy ra mắt với Android 15, trong khi Galaxy Z Fold 7 và Pixel 10 Pro Fold đã lên Android 16, tạo cảm giác lỡ nhịp ở khía cạnh nền tảng.

Hiệu năng, VRR 120 Hz và những độ trễ bất thường

Màn hình hỗ trợ tần số quét tối đa 120 Hz với cơ chế biến thiên. Dù vậy, ghi nhận có hiện tượng giật và nhảy khung trong một số ứng dụng, tạo ấn tượng như SoC Snapdragon 8 Elite không theo kịp – điều khó xảy ra với tác vụ cơ bản. Nhiều khả năng đây là vấn đề tinh chỉnh phần mềm và quản lý VRR hơn là hạn chế phần cứng thuần túy.

Pin 5.820 mAh, silicon‑carbon 15%: thời lượng dài ngày

Viên pin 5,820 mAh với thành phần silicon chiếm 15% giúp Magic V5 đạt thời lượng thực tế ấn tượng. Sau vài ngày “calibration”, máy có thể trụ được khoảng hai ngày dùng thông thường; ở trạng thái chờ, có thể để hơn một tuần mà không cần sạc. Tất nhiên, mức tiêu hao sẽ thay đổi nếu dùng màn hình trong thường xuyên hay xem video liên tục – nhưng nhìn chung, đây là một trong những mẫu gập có pin bền bỉ đáng chú ý.

Chi tiết cận cảnh phần khung đáy của máy.

Camera 64 MP với Falcon AI: xử lý sau chụp đem lại ảnh ổn định

Camera chính 64 MP sử dụng hệ thống xử lý Falcon AI cho chất lượng hậu kỳ dễ chịu; ảnh ở mức zoom chặt vẫn giữ chi tiết tốt theo ghi nhận. Nhược điểm đi kèm là cụm camera kích thước lớn, song đổi lại trải nghiệm chụp đa hoàn cảnh ổn định.

Cụm camera lớn với hệ thống xử lý Falcon AI.

Ảnh ở mức zoom chặt cho kết quả khả quan về chi tiết và màu sắc.

Thông số chính

Hạng mục Thông số Hệ điều hành khi bán ra Android 15 với MagicOS SoC Snapdragon 8 Elite Màn hình ngoài 6.43 inch Màn hình trong 7.95 inch Tần số quét Tối đa 120 Hz; VRR Độ dày 9mm; bản Ivory White 8.8mm Chuẩn bền IP58, IP59 Pin 5,820 mAh; pin silicon‑carbon với 15% silicon Camera chính 64 MP; Falcon AI imaging Cập nhật phần mềm 7 năm OS và bảo mật Giá €1,999 (châu Âu), £1,699 (Anh)

Ưu điểm kỹ thuật

Bản lề mới giúp thân máy mỏng hơn, cảm giác mở–đóng “bật” chắc chắn.

Đạt IP58 và IP59, hiếm thấy trong phân khúc điện thoại gập.

Màn hình ngoài 6.43 inch và trong 7.95 inch cho trải nghiệm cân bằng.

Pin 5,820 mAh với thành phần silicon 15% cho thời lượng dài ngày.

Camera 64 MP với xử lý Falcon AI cho ảnh sau chụp đẹp mắt.

Cam kết 7 năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật.

Hạn chế và thách thức

MagicOS nặng, nhiều thành phần khó làm quen; thao tác tách thông báo/bảng điều khiển thiếu trực quan.

VRR tối đa 120 Hz nhưng xuất hiện giật/nhảy khung ở một số ứng dụng.

Ra mắt với Android 15, kém một thế hệ so với một số đối thủ.

Giá cao: €1,999 ở châu Âu và £1,699 tại Anh.

So với Galaxy Z Fold 7 và Pixel 10 Pro Fold, và hướng đi tiếp theo

So với Galaxy Z Fold 7 và Pixel 10 Pro Fold, Magic V5 thua thiệt ở phiên bản nền tảng (Android 15 so với Android 16). Về kích thước, Galaxy Z Fold 7 được cho là nằm giữa mức độ dày của các phiên bản Magic V5. Ở mức giá €1,999/£1,699, người dùng sẽ cân nhắc kỹ trước các lựa chọn từ Samsung và Google.

Nếu MagicOS được tinh gọn, trực quan hơn và tối ưu VRR, Magic V5 có tiềm năng cạnh tranh rộng rãi hơn trên thị trường toàn cầu. Về phần cứng, thiết bị đã chứng minh được hướng tiếp cận đúng: bản lề mới, độ bền IP58/59, thời lượng pin ấn tượng và camera ổn định.