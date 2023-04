Họp bàn công tác tổ chức Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25

(Baonghean.vn) - Chiều 13/4, Ban Tổ chức Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 nhóm họp để bàn công tác tổ chức, điều lệ giải, tiến tới thành lập các tiểu ban phục vụ giải, chuẩn bị mọi điều kiện một cách chu đáo nhất để giải diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Phó ban Tổ chức giải: Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Giám đốc Điều hành CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An; cùng các thành viên trong Ban Tổ chức giải.

Tại cuộc họp, các thành viên đã thẳng thắn trao đổi các nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức giải đấu lần thứ 25, đóng góp nhiều ý kiến mang tính xây dựng cao.

Phát biểu thảo luận, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó ban Tổ chức giải cho rằng, cần tiếp tục phát huy những kết quả tích cực của giải các năm trước, sớm ban hành Điều lệ giải để chuyển tới các địa phương nghiên cứu, thành lập các đội bóng tham dự giải. Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất giữ nguyên khung thời gian theo kế hoạch và linh hoạt điều chỉnh khi cần thiết; đồng thời, thống nhất quan điểm như Trưởng ban Tổ chức giải đề ra là tổ chức trên tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, góp phần tìm kiếm, phát hiện các nhân tố cho thể thao Nghệ An.

Ông Nguyễn Hữu Phương - Trưởng phòng Quản lý thể dục, thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao, thành viên Ban Tổ chức giải cũng trao đổi một số đề xuất thay đổi, điều chỉnh nội dung điều lệ, đặc biệt là việc áp dụng Mã định danh cá nhân của vận động viên thay vì Giấy khai sinh như các giải trước khi thực hiện công tác kiểm tra nhân sự; kiến nghị điều chỉnh một số nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức để triển khai thuận lợi trên thực tế.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Giám đốc Điều hành CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An, Phó ban Tổ chức giải cam kết sẽ tạo điều kiện về địa điểm tổ chức lễ khai mạc, đồng thời, kiến nghị cần chú trọng đảm bảo chất lượng chuyên môn, sức khỏe của vận động viên. Phó Giám đốc Điều hành CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An khẳng định đội ngũ trọng tài sẽ đảm bảo trách nhiệm. Về vấn đề công tác nhân sự giải, ông Nghĩa kiến nghị cần có sự xác nhận của công an xã đối với danh sách cầu thủ tham dự giải.

Ông Lê Minh Điều - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao, thành viên Ban Tổ chức giải phấn khởi cho biết, nhà thi đấu đã được cải tạo, nâng cấp tương đối khang trang, đảm bảo cho việc truyền hình trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ giải năm nay…

Sau khi lắng nghe 7 lượt ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Tổ chức giải, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải kết luận một số nội dung trọng tâm, cần tập trung triển khai sớm trong thời gian tới. Cụ thể, ngay sau cuộc họp, Điều lệ giải sẽ được ban hành. Cùng với đó, đồng chí yêu cầu cần nhanh chóng thành lập các tiểu ban phục vụ giải, kiện toàn trưởng, phó và thành viên các tiểu ban, triển khai họp các tiểu ban trong tháng 4.

Ban Tổ chức giải cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo kế hoạch tổ chức họp báo, rà soát đảm bảo công tác tổ chức giải gọn, nhẹ, hiện đại nhưng vẫn có sức lan tỏa lớn. Dự báo công tác tổ chức giải năm nay sẽ gặp phải một số khó khăn, Trưởng ban Tổ chức giải đề nghị các thành viên nỗ lực hết mình, cố gắng đảm bảo nguồn lực để tập trung cho giải diễn ra thuận lợi, có những dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng và người hâm mộ môn thể thao vua./.