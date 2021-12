Họp báo, bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc 2021

Các đại biểu tham dự buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Cường

Tham dự buổi họp báo có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; lãnh đạo đơn vị các đội bóng tham gia giải.



Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc (U13) thuộc hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức thường niên trong 25 năm qua. Giải đấu đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà nước, người hâm mộ trên toàn quốc, là sự kiện bổ ích dành cho các em thiếu niên.



Giải đấu năm nay có thông điệp “Chắp cánh tài năng tương lai”, với mục tiêu tiếp tục trở thành một sân chơi thể thao chuyên nghiệp hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao giúp các em có cơ hội rèn luyện và bồi đắp tình yêu bóng đá, cũng như phát hiện ra những nhân tố tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Cường Năm nay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của BTC, các cấp các ngành, sự đồng lòng mong muốn của các đội bóng, giải đấu sẽ chính thức được khởi tranh từ ngày 24 - 31/12, với sự tham dự của 14 đội bóng. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại 3 sân vận động của CLB SLNA.



Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng BTC giải yêu cầu các đội tham gia phải tuân thủ nghiêm quy định của Sở Y tế Nghệ An, Ban Tổ chức. Nếu trong trường hợp phát hiện F0 các đoàn phải hết sức bình tĩnh, phối hợp với Sở Y tế Nghệ An để bóc tách các ca bệnh, cùng với đó là khoanh vùng, truy vết kịp thời các F1. Đồng chí cũng mong muốn các đội tham dự hãy đồng lòng, quyết tâm để cùng nhau hướng đến một giải đấu thành công, mang lại sân chơi bổ ích cho các cháu thiếu niên.



Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Cường

Cũng trong buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An nhấn mạnh, năm nay dù tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, tuy nhiên, các lãnh đạo tỉnh, cơ quan, ban, ngành Nghệ An đã hết sức quan tâm để sở hoàn thành tốt khâu tổ chức. Năm nay là năm đặc biệt khó khăn do tác động của dịch bệnh, ngoài huy động nguồn lực xã hội để tổ chức giải có phần hạn chế, thì công tác phòng, chống dịch là hết sức khó khăn. Đồng chí đề nghị các đoàn tham gia tuân thủ tốt các biện pháp phòng dịch. Các vận động viên không được tiếp xúc với người ngoài, các cầu thủ phải nghiêm túc tuân thủ quy chế "bong bóng khép kín". Đơn vị đăng cai Nghệ An sẽ cố gắng hết sức để đưa đến một giải đấu thành công, an toàn.



Tại buổi lễ BTC đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng. Ảnh: Hoàng Cường

Sau buổi họp báo, BTC đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội tham gia.