Xây dựng Đảng Họp báo quốc tế công bố dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Tại Hà Nội, chiều 15/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức họp báo quốc tế công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến nhân dân.

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì họp báo.

Tham dự và chủ trì họp báo có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV của Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tới dự họp báo còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các vị đại sứ, lãnh đạo các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và đông đảo phóng viên, đại diện cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cung cấp thông tin tại họp báo. Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Tại buổi họp báo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn đã thông báo về những nội dung cơ bản của dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến nhân dân.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, vừa qua, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 đã họp và quyết định các công việc quan trọng, trong đó đã thông qua và đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đây là nội dung xương sống, liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến nâng cao đời sống thực chất của nhân dân.

Hội nghị khẳng định, quá trình xây dựng và chuẩn bị văn kiện rất công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, được thiết kế theo hướng đổi mới, khoa học, ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá về thể chế, hạ tầng và nhân lực...

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Tổ phó Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cung cấp thông tin tại họp báo. Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Nội dung văn kiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Để chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đã chỉ đạo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung các văn kiện, cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược.

Khẳng định ba đột phá chiến lược trong điều kiện mới về thể chế, hạ tầng và nhân lực; làm rõ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, liên kết vùng, đô thị thông minh, chú trọng kinh tế biển, kinh tế văn hóa, quan trọng là lượng hóa chỉ tiêu, lộ trình để triển khai thực hiện có khả thi.

Trên tinh thần đó, tại buổi họp báo quốc tế, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chính thức công bố toàn văn dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng gồm:

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có tiêu đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng giai đoạn 2011 đến 2025 và đề xuất những định hướng bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng.

Các nội dung, vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm sẽ được tập hợp gửi tới các cơ quan chức năng. Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, việc triển khai công tác lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2025.

Đồng thời khẳng định, việc công bố lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân, thông qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Để đảm bảo việc công bố, triển khai rộng khắp, toàn diện, thiết thực đến mọi tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí triển khai thông tin, tuyên truyền các dự thảo văn kiện.

Các nội dung, các vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm sẽ được tập hợp gửi tới các cơ quan chức năng.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã cung cấp thông tin, trả lời các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế tập trung làm rõ quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện, các nội dung quan trọng, điểm mới cốt lõi, đột phá, những vấn đề cần tập trung xin ý kiến đóng góp của nhân dân, phương thức lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến, nội dung cốt lõi trọng tâm cần lấy ý kiến; bảo đảm việc lấy ý kiến toàn diện trên quan điểm chỉ đạo của Trung ương là cầu thị, lắng nghe thấu đáo, tiếp thu và giải trình cụ thể.