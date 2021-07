Họp khẩn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19: Quỳnh Lưu có nguy cơ cao dịch lây lan diện rộng

(Baonghean.vn) - Do địa điểm liên quan đến ca bệnh rộng nên huyện Quỳnh Lưu đề nghị tỉnh Nghệ An cho phép thực hiện cách ly y tế đối với 2 xóm Tân Thắng (xã An Hòa), xóm 11 (xã Quỳnh Hưng) và một phần của xóm Hồng Phong (xã An Hòa). Tổng số nhân khẩu ở khu vực cách ly y tế là 3.200 người. Đề xuất thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 2 xã Quỳnh Hưng và An Hòa; thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với toàn huyện Quỳnh Lưu.

P.V