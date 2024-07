Xã hội Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tạo cầu nối thúc đẩy tình đoàn kết Việt - Lào - Bài cuối Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh trao đổi với Báo Nghệ An về hiệu quả hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, nhất là công tác đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao cho nước bạn Lào của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Lào tỉnh trao đổi với Báo Nghệ An về hiệu quả hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, nhất là công tác đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao cho nước bạn Lào của tỉnh Nghệ An.

P.V: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bên cạnh những thành tựu hợp tác toàn diện, những năm qua, việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Lào của tỉnh ta đã có những thành công đáng ghi nhận. Đồng chí có thể cho biết đôi nét về kết quả hợp tác giữa Nghệ An và các tỉnh của nước bạn Lào trên lĩnh vực giáo dục đào tạo?

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đề dẫn Hội thảo Công tác đối ngoại nhân dân trong quá trình hội nhập và phát triển KT-XH tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Đình Long: Nghệ An có đường biên giới chung với nước bạn Lào dài nhất cả nước, hơn 468,281 km; tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay. Địa hình, lịch sử, văn hóa khu vực biên giới giữa Nghệ An và các địa phương của nước bạn có nhiều điểm tương đồng.

Những năm qua, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với nước CHDCND Lào, tỉnh Nghệ An đã duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các tỉnh của nước bạn Lào có chung đường biên giới (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay) cũng như các tỉnh có quan hệ hợp tác truyền thống (Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun). Trong đó, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực luôn là một trong những lĩnh vực trọng điểm được ưu tiên hàng đầu. Hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu tiếp nhận, hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên cho các tỉnh Lào sang học tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và học chuyên ngành trình độ đại học, thạc sĩ tại các trường đại học: Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An, Đại học Công nghiệp Vinh và Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

sinh viên Lào tham gia lớp học Khoa Điện - ĐIện tử Trường ĐHSPKT Vinh Lưu học sinh Lào biểu diễn văn nghệ tại Lễ khai giảng khóa đào tạo tiếng Việt tại Trường CĐSP Nghệ An.

Tính từ năm 2012 đến nay, tỉnh Nghệ An đã cấp học bổng đào tạo nguồn nhân lực cho tổng cộng 1.157 cán bộ, học sinh, sinh viên (tính theo đầu vào học tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An) thuộc 7 tỉnh phía nước bạn Lào nêu trên sang học tập tại Nghệ An. Tỉnh Nghệ An cũng đã trích ngân sách tổng cộng khoảng 170 tỷ đồng phục vụ công tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Lào. Trong đó, bao gồm kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, giảng dạy, mua sắm các trang thiết bị cá nhân, sinh hoạt phí... cho lưu học sinh Lào.

Qua báo cáo của các trường đại học và cao đẳng cho thấy, các lưu học sinh Lào học tập tại các trường đều được đào tạo khá toàn diện về tiếng Việt, chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kỹ năng làm việc, kỹ năng sống. Chất lượng đào tạo cơ bản được đảm bảo. Các lưu học sinh sau khi ra trường đều khẳng định được năng lực chuyên môn, được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Phần lớn các lưu học sinh tại Nghệ An sau khi tốt nghiệp về nước đều có việc làm ổn định, nhiều lưu học sinh nắm giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp tại Lào.

Ngoài ra, căn cứ Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 28/02/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Lào, từ năm học 2023-2024, Nghệ An là tỉnh đầu tiên trong cả nước đã tổ chức tiếp nhận và nhập học cho 31 lưu học sinh Lào của 6 tỉnh (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt) học dự bị tiếng Việt và bổ trợ kiến thức THCS trước khi học Chương trình phổ thông 2018 cấp THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). Qua đó, giúp lưu học sinh Lào phát triển năng lực ngôn ngữ tiếng Việt nói riêng; năng lực, phẩm chất của học sinh phổ thông đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và trải nghiệm sớm môi trường văn hóa Việt Nam; đảm bảo điều kiện chuyển tiếp và nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục sau đại học tại Việt Nam.

Lưu học sinh Lào đón Tết tại Nghệ An.

Nhìn một cách tổng quát, công tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực giúp các tỉnh nước bạn Lào đã đạt được nhiều kết quả tốt với số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao; góp phần hỗ trợ các tỉnh bạn xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong tình hình mới. Đồng thời, góp phần tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh Lào nói riêng, giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

P.V: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Lào còn gặp những khó khăn, vướng mắc gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Đình Long: Nhìn chung, sự hợp tác trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh nước bạn Lào từ năm 2011 đến nay đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Hầu hết các học viên Lào khi sang Nghệ An đều mới tốt nghiệp Trung học phổ thông, thiếu kinh nghiệm sống, chưa quen với phong tục, tập quán, nề nếp sinh hoạt tại Việt Nam, chưa thông thạo tiếng Việt nên gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong học tập, sinh hoạt và giao tiếp. Trình độ đầu vào của các lưu học sinh Lào không đồng đều, mặt bằng chất lượng nhìn chung còn thấp. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình các học viên Lào trong việc quản lý lưu học sinh gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay tới lưu học sinh Lào. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trao quà lưu niệm cho Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh có học sinh theo học tại Nghệ An. Lưu học sinh Lào biểu diễn văn nghệ tại Lễ khai giảng khóa đào tạo tiếng Việt tại Trường CĐSP Nghệ An. Hội Hữu nghị việt - Lào trao học bổng cho lưu học sinh Lào.

Theo báo cáo của các trường, công tác tuyển sinh, hoàn thiện thủ tục cử cán bộ, học sinh sang nhập học của các tỉnh phía bạn Lào triển khai còn chậm do một số tỉnh phía bạn còn nhiều lúng túng nên kéo dài thời gian, dẫn đến khó khăn cho các cơ quan phía tỉnh Nghệ An trong công tác tổng hợp tham mưu cấp thẩm quyền quyết định việc tiếp nhận cán bộ, học sinh Lào. Vì vậy, thời gian nhập học của lưu học sinh Lào thường chậm so với lịch học của các trường đại học, cao đẳng. Một số tỉnh phía bạn Lào thường đề nghị thay đổi chuyên ngành học cho lưu học sinh so với chuyên ngành đăng ký ban đầu.

Nguyện vọng các tỉnh phía bạn Lào hàng năm rất mong muốn được tỉnh Nghệ An quan tâm tăng chỉ tiêu hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tuy nhiên, do điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh Nghệ An còn hạn chế nên chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của các tỉnh phía bạn.

P.V: Đồng chí có thể cho biết, trong thời gian tới, cần triển khai những giải pháp nào để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo với các tỉnh của nước bạn Lào?

Đồng chí Bùi Đình Long: Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Lào là một việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn nói riêng, giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung.

Các lưu học sinh Lào được học tiếng Việt cơ sở trước khi bước vào các chương trình học chính khóa.

Do vậy, để nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước bạn Lào, thứ nhất, các trường cần chủ động xây dựng quy trình, quy chế, tiêu chí tuyển sinh và chỉ tiếp nhận lưu học sinh khi có đủ điều kiện nhập học theo quy định; đề ra yêu cầu cao hơn trong công tác tuyển sinh đầu vào đối với lưu học sinh Lào để nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, về phía tỉnh cũng kiến nghị đề xuất với Chính phủ hàng năm hỗ trợ tỉnh Nghệ An nguồn ngân sách để tăng thêm chỉ tiêu đào tạo giúp đỡ nguồn nhân lực cho các tỉnh bạn, có chính sách ưu tiên có chọn lọc, đào tạo sau đại học và đào tạo đại học chất lượng cao phù hợp với xu thế phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Lào.

Thứ hai, chương trình đào tạo cần có trọng tâm, trọng điểm, cải thiện hợp tác đào tạo trên nhiều kênh, nhiều hình thức; coi trọng hợp tác đào tạo giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp trong đào tạo nghề nghiệp, nhằm xây dựng nền tảng mới cho sự phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu hợp tác và phát triển kinh tế của hai bên. Khuyến khích đào tạo cán bộ, sinh viên của bằng nguồn kinh phí của cá nhân, hoặc kinh phí do các tổ chức và các nước khác tài trợ.

Lưu học sinh Lào Trường Đại học Vinh biểu diễn văn nghệ tại Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào.

Thứ ba, hiện nay, trở ngại lớn nhất đối với các lưu học sinh Lào là khả năng về tiếng Việt chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu học tập và sinh hoạt. Do vậy, cần tập trung nâng cao chất lượng công tác dạy và học tiếng Việt nhằm đảm bảo sự chủ động và chuẩn chất lượng tiếng Việt đầu vào cho lưu học sinh Lào khi sang học tập tại Nghệ An.

Thứ tư, tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030”. Bởi việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh nước CHDCND Lào, không chỉ góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn cao cho phía bạn, mà còn góp phần khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh của nước bạn Lào ngày càng bền chặt.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!