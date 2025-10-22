Thứ Tư, 22/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thể thao

Huấn luyện viên Antonio Conte và "cái dớp" tại UEFA Champions League

Thanh Hưng 22/10/2025 20:54

Napoli của huấn luyện viên Antonio Conte vừa có chuyến làm khách đầy thất vọng khi bị đội chủ nhà PSV Eindhoven vùi dập với tỉ số 6 - 2.

Hành quân đến sân Philips, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte không gì khác ngoài một chiến thắng. Đơn giản là so với PSV Eindhoven, đội bóng đến từ Italia được đánh giá cao hơn hẳn về thực lực. Cụ thể, Napoli đang sở hữu hàng loạt ngôi sao chất lượng như Kevin De Bruyne và Scott Mctominay.

Những phút đầu tiên trong trận đấu trên đất Hà Lan, nhà đương kim vô địch Serie A đã thể hiện được sức mạnh của mình. Vào phút thứ 31, Scott Mctominay đã chọc thủng lưới của PSV Eindhoven, đưa Napoli vượt lên dẫn trước. Những tưởng, thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte sẽ có được một chuyến làm khách dễ dàng.

"Niềm vui ngắn chẳng tày gang", chỉ sau pha công của cựu cầu thủ Man United đúng 4 phút, Napoli đã phải chịu bàn thua bởi pha đá phản lưới nhà của Alessandro Buongiorno (phút 35). Bàn thua này đã mở đầu cho một đêm kinh hoàng của Kevin De Bruyne và các đồng đội trên "xứ sở hoa tulip".

Bước vào hiệp đấu thứ 2, mọi chuyện còn tồi tệ hơn với thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte. Bên cạnh tấm thẻ đỏ của Lorenzo Lucca là 4 lần thủ môn Vanja Milinkovic-Savic phải vào lưới nhặt bóng. Chung cuộc, Napoli bị PSV Eindhoven đánh bại với tỉ số 6 - 2, giống như tỉ số của 1 set tennis.

Tính đến thời điểm này, Napoli mới chỉ có được 3 điểm sau 3 lượt trận (thắng 1, thua 2), đang tạm thời đứng ở nửa cuối của bảng xếp hạng. Nếu không cải thiện phong độ thì nguy cơ phải dừng bước ngay tại vòng phân hạng của thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte là hết sức rõ ràng.

Dường như, huấn luyện viên Antonio Conte vẫn chưa "giải được vận đen" tại đấu trường UEFA Champions League. Mặc dù đã từng giúp Juventus, Chelsea, Inter Milan và cả Napoli vô địch giải quốc nội, nhưng vị chiến lược gia 56 tuổi lại thường xuyên nhận thất bại tại đấu trường danh giá nhất của bóng đá châu Âu.

conte.jpg

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của huấn luyện viên Antonio Conte tại đấu trường UEFA Champions League là giúp Juventus vào đến vòng tứ kết ở mùa giải 2012/2013. Đó cũng chính là mùa giải đầu tiên mà vị chiến lược gia sinh năm 1969 được hưởng bầu không khí của đấu trường UEFA Champions League.

Dẫu sao, hành trình tại UEFA Champions League 2025/2026 của Napoli vẫn đang còn khá dài. Trước khi khép lại vòng phân hạng, thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte sẽ gặp Eintracht Frankfurt, Qarabag, Benfica, Copenhagen và Chelsea. Cơ hội lọt vào vòng knock-out của Napoli là rất sáng sủa.

Hy vọng rằng, huấn luyện viên Antonio Conte sẽ xóa được "cái dớp" của mình để giúp đội bóng thành Naples thi đấu thành công tại UEFA Champions League 2025/2026. Đừng quên, tại UEFA Champions League 1995/1996, huấn luyện viên Antonio Conte cùng Juventus giành được chức vô địch.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Thể lực cầu thủ Sông Lam Nghệ An và khát vọng vươn tầm của bóng đá Việt

Thể lực cầu thủ Sông Lam Nghệ An và khát vọng vươn tầm của bóng đá Việt

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm trước Nepal; Ronaldo trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm trước Nepal; Ronaldo trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên

U14 Sông Lam Nghệ An giành hạng Ba tại Giải Bóng đá Nanning - ASEAN Cities Youth 2025

U14 Sông Lam Nghệ An giành hạng Ba tại Giải Bóng đá Nanning - ASEAN Cities Youth 2025

Đọc tiếp

Thể lực cầu thủ Sông Lam Nghệ An và khát vọng vươn tầm của bóng đá Việt

Thể lực cầu thủ Sông Lam Nghệ An và khát vọng vươn tầm của bóng đá Việt

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm trước Nepal; Ronaldo trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm trước Nepal; Ronaldo trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên

U14 Sông Lam Nghệ An giành hạng Ba tại Giải Bóng đá Nanning - ASEAN Cities Youth 2025

U14 Sông Lam Nghệ An giành hạng Ba tại Giải Bóng đá Nanning - ASEAN Cities Youth 2025

Xem thêm Thể thao

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thể thao
      Huấn luyện viên Antonio Conte và "cái dớp" tại UEFA Champions League

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO