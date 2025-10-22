Thể thao Huấn luyện viên Antonio Conte và "cái dớp" tại UEFA Champions League Napoli của huấn luyện viên Antonio Conte vừa có chuyến làm khách đầy thất vọng khi bị đội chủ nhà PSV Eindhoven vùi dập với tỉ số 6 - 2.

Hành quân đến sân Philips, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte không gì khác ngoài một chiến thắng. Đơn giản là so với PSV Eindhoven, đội bóng đến từ Italia được đánh giá cao hơn hẳn về thực lực. Cụ thể, Napoli đang sở hữu hàng loạt ngôi sao chất lượng như Kevin De Bruyne và Scott Mctominay.

Những phút đầu tiên trong trận đấu trên đất Hà Lan, nhà đương kim vô địch Serie A đã thể hiện được sức mạnh của mình. Vào phút thứ 31, Scott Mctominay đã chọc thủng lưới của PSV Eindhoven, đưa Napoli vượt lên dẫn trước. Những tưởng, thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte sẽ có được một chuyến làm khách dễ dàng.

"Niềm vui ngắn chẳng tày gang", chỉ sau pha công của cựu cầu thủ Man United đúng 4 phút, Napoli đã phải chịu bàn thua bởi pha đá phản lưới nhà của Alessandro Buongiorno (phút 35). Bàn thua này đã mở đầu cho một đêm kinh hoàng của Kevin De Bruyne và các đồng đội trên "xứ sở hoa tulip".

Bước vào hiệp đấu thứ 2, mọi chuyện còn tồi tệ hơn với thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte. Bên cạnh tấm thẻ đỏ của Lorenzo Lucca là 4 lần thủ môn Vanja Milinkovic-Savic phải vào lưới nhặt bóng. Chung cuộc, Napoli bị PSV Eindhoven đánh bại với tỉ số 6 - 2, giống như tỉ số của 1 set tennis.

Tính đến thời điểm này, Napoli mới chỉ có được 3 điểm sau 3 lượt trận (thắng 1, thua 2), đang tạm thời đứng ở nửa cuối của bảng xếp hạng. Nếu không cải thiện phong độ thì nguy cơ phải dừng bước ngay tại vòng phân hạng của thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte là hết sức rõ ràng.

Dường như, huấn luyện viên Antonio Conte vẫn chưa "giải được vận đen" tại đấu trường UEFA Champions League. Mặc dù đã từng giúp Juventus, Chelsea, Inter Milan và cả Napoli vô địch giải quốc nội, nhưng vị chiến lược gia 56 tuổi lại thường xuyên nhận thất bại tại đấu trường danh giá nhất của bóng đá châu Âu.

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của huấn luyện viên Antonio Conte tại đấu trường UEFA Champions League là giúp Juventus vào đến vòng tứ kết ở mùa giải 2012/2013. Đó cũng chính là mùa giải đầu tiên mà vị chiến lược gia sinh năm 1969 được hưởng bầu không khí của đấu trường UEFA Champions League.

Dẫu sao, hành trình tại UEFA Champions League 2025/2026 của Napoli vẫn đang còn khá dài. Trước khi khép lại vòng phân hạng, thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte sẽ gặp Eintracht Frankfurt, Qarabag, Benfica, Copenhagen và Chelsea. Cơ hội lọt vào vòng knock-out của Napoli là rất sáng sủa.

Hy vọng rằng, huấn luyện viên Antonio Conte sẽ xóa được "cái dớp" của mình để giúp đội bóng thành Naples thi đấu thành công tại UEFA Champions League 2025/2026. Đừng quên, tại UEFA Champions League 1995/1996, huấn luyện viên Antonio Conte cùng Juventus giành được chức vô địch.