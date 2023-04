Huấn luyện viên Bình Dương tỏ thái độ bực bội khi phóng viên đặt câu hỏi

(Baonghean.vn) - Trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Dương thuộc vòng 5 V.League 2023, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn - Bình Dương tỏ thái độ bực bội khi cho rằng phóng viên đặt quá nhiều câu hỏi.

Buổi họp báo của đội Bình Dương được tổ chức sau trận đấu với chủ nhà Sông Lam Nghệ An chỉ diễn ra chưa đầy 3 phút, tính cả câu hỏi của phóng viên và câu trả lời của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Tuy nhiên, khi một phóng viên đặt câu hỏi vào thời gian gần cuối buổi họp báo, tân huấn luyện viên đội bóng đất Thủ tỏ thái độ bực bội và từ chối câu trả lời với lý do phóng viên hỏi quá nhiều. "Sao bạn hỏi đến 6 câu liên tục vậy" - huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn nói.

Cũng dễ hiểu cảm xúc này của ông Tuấn, bởi vị huấn luyện viên này dù mang về trận hoà cho Bình Dương trên sân Vinh, nhưng lối chơi của đội bóng này gần như không được cải thiện so với người tiền nhiệm. Đáng chú ý, "Cơn lốc miền Đông" sở hữu trong tay gồm rất nhiều hảo thủ như Tiến Linh, Rimario, Moses, Bùi Vỹ Hào... nhưng lại tạo ra được rất ít các pha tấn công thực sự sắc nét trước cầu môn của Văn Hoàng. Bàn thắng duy nhất của Đội bóng đất Thủ đến từ pha đá phạt cố định có phần may mắn của Bùi Vỹ Hào. Tuy nhiên sau đó, dù đã chơi theo kiểu đổ bê tông nhưng vẫn không ngăn được Sông Lam Nghệ An gỡ hoà. May mắn cho Bình Dương trong trận đấu này khi thủ môn Minh Toàn đã chơi quá xuất sắc và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thì lại quá vô duyên trước cầu môn đối phương. Thế nên Bình Dương đã thoát thua trong trận đấu mà đội chủ nhà đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Sau trận đấu ông Nguyễn Quốc Tuấn cho hay: "Bản thân tôi hài lòng về kết quả trận đấu này. Hiệp 1, chúng tôi tổ chức tốt, nhưng riêng hiệp 2, Bình Dương gặp khó khăn, khi đội bạn chơi tốt ở các tình huống cố định, với những cầu thủ to cao."

Huấn luyện viên Bình Dương cũng nói thêm: "Sông Lam Nghệ An hôm nay thi đấu rất quyết tâm, đặc biệt trong hiệp 2 và họ đã có bàn thắng gỡ hoà".

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, bàn thắng mở tỷ số của Bình Dương, đến ở phút 38 sau pha đá phạt có phần may mắn của Bùi Vỹ Hào. Đến phút thứ 75, Sông Lam Nghệ An gỡ hoà từ tình huống đánh đầu của Vytas sau cú đá phạt góc của đồng đội.

Với kết quả hoà 1-1, cả hai đội Sông Lam Nghệ An và Bình Dương vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng sau khi đã trải qua 5 vòng đấu tại V.League 2023.