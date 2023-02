Huấn luyện viên Huy Hoàng chỉ ra nguyên nhân đội nhà không thể giành chiến thắng sau 4 vòng đấu

(Baonghean.vn) - Trong buổi họp báo sau trận đấu huấn luyện viên Huy Hoàng chỉ ra những nguyên nhân khiến đội bóng của ông chỉ toàn hòa sau 4 vòng đấu.

Trong chuyến làm khách trên sân 19 tháng 8 Nha Trang gặp đội chủ nhà Khánh Hòa, Sông Lam Nghệ An đã có khởi đầu thuận lợi khi Soladio mở được tỷ số trận đấu sau pha phản công mẫu mực. Tuy nhiên đến đầu hiệp 2, đội Khánh Hòa đã quân bình được tỷ số từ tình huống cố định nhờ vào pha đánh đầu của Muacri Abdul. Những phút cuối trận, kịch tính được 2 đội đẩy lên rất cao. Sông Lam Nghệ An nâng tỷ số lên thành 2-1 do công của Olaha, nhưng chỉ 2 phút sau cũng từ tình huống cố định, Jairo đã san bằng được tỷ số.

Mở lời trong buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An tỏ ra tiếc nuối khi không thể giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách đến sân 19 tháng 8 Nha Trang.

“Các bạn xem trên sân thì sẽ thấy, đáng nhẽ chúng tôi phải có được 3 điểm, nhưng các cầu thủ đã mất tập trung ở những tình huống cố định, vì thế đội đã tuột mất chiến thắng” - huấn luyện viên Huy Hoàng nói.

Công tác trọng tài ở trận đấu này cũng khiến nhà cầm quân xứ Nghệ không hài lòng. Huấn luyện viên Huy Hoàng cho hay: “Tôi không hài lòng với cách điều khiển trận đấu này của trọng tài. Trọng tài đã điều khiển không tốt, dẫn đến các tình huống có lợi cho đội chủ nhà. Tôi nghĩ ban tổ chức nên xem xét lại tổ trọng tài. Trong tình huống cuối cùng khi trọng tài biên phất còi, trọng tài chính lại chỉ ném biên cho đội Khánh Hòa. Tình huống đấy là rõ nét nhất biểu hiện trọng tài bắt không chính xác. Tôi nghĩ ban tổ chức cần xem xét lại băng để đánh giá lại tổ trọng tài của trận đấu hôm nay, đặc biệt là trọng tài chính”.

Sau 4 trận, Sông Lam Nghệ An không thể giành chiến thắng. Dù đội bóng này chỉ phải đối đầu với những đội bóng tầm trung ở V.league. Không có được kết quả như mong muốn, huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An chỉ ra một số nguyên nhân chính đang tồn tại ở đội nhà: “Sông Lam Nghệ An để xảy ra 4 trận hòa, lý do là hàng phòng ngự của chúng tôi chưa tập trung cao ở các tình huống cố định. Bên cạnh đó các cầu thủ trẻ chưa bắt nhịp và làm quen được với môi trường V.League, nên các pha phối hợp của Sông Lam Nghệ An đang rất yếu”.

Quãng nghỉ hơn 1 tháng, là thời gian vàng để ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An tìm ra lời giải cho những hạn chế của đội nhà.

“Quãng nghỉ tới, chúng tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn trên sân tập để cải thiện cách chơi cho các cầu thủ. Sông Lam Nghệ An sẽ phải rút ra được kinh nghiệm sau khi trải qua 4 trận đấu đầu tiên không thắng” - huấn luyện viên Huy Hoàng cho hay.

Vòng 5 V.League 2023 sẽ quay lại vào đầu tháng 4, Sông Lam Nghệ An sẽ trở về sân Vinh để tiếp đón Câu lạc bộ Bình Dương./.