Huấn luyện viên Kiatisak bất ngờ chia tay Câu lạc bộ Công an Hà Nội

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Kiatisak bất ngờ đưa ra thông báo, sẽ chia tay Câu lạc bộ Công an Hà Nội, và trở về quê nhà Thái Lan.

Sáng 14/5, huấn luyện viên Kiatisak cho biết, vì lý do cá nhân nên ông sẽ không còn là huấn luyện viên Câu lạc bộ Công an Hà Nội, và sẽ trở về quê nhà Thái Lan.

Trên trang cá nhân, huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ: "Kính gửi Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Công An Hà Nội. Cùng các cầu thủ của tôi, toàn thể nhân viên, những người ủng hộ quan trọng nhất của Câu lạc bộ bóng đá Công An Hà Nội, những người hâm mộ của tôi và bạn bè báo chí của tôi. Buổi ăn sáng hôm nay với Ngài Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Công An Hà Nội như là lời tạm biệt ấm áp từ người sếp tuyệt vời đối với tôi.

Huấn luyện viên Kiatisak ký kết với CLB Công an Hà Nội từ ngày 16/1/2024. Ảnh: Hải Hoàng

Tôi hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian làm việc tại Câu lạc bộ bóng đá Công An Hà Nội và tôi rất biết ơn với những cơ hội đã được trao cũng như những trải nghiệm khi làm việc ở đây dù chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi cũng đã học được rất nhiều điều trong thời gian làm việc ở đây. Tuy nhiên, vì vấn đề cá nhân của gia đình, tôi xin được từ chức Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ bóng đá Công An Hà Nội và trở về Thái Lan.

Tôi đã hoàn thành tất cả các tài liệu liên quan và sẽ chuẩn bị thêm các tài liệu cần thiết để hỗ trợ đội bằng tất cả khả năng của tôi. Tôi cũng mong được duy trì mối quan hệ hữu nghị tích cực với câu lạc bộ, với các cầu thủ, với đồng đội của mình và quan trọng nhất là với người hâm mộ và bạn bè báo chí của tôi, đồng thời tôi cũng xin chúc câu lạc bộ sẽ tiếp tục thành công. Một lần nữa xin cám ơn mọi người rất nhiều".

Huấn luyện viên Kiatisak chia tay CLB Công an Hà Nội. Ảnh: Hải Hoàng

Trong sự nghiệp quần đùi áo số, Kiatisak từng giành 2 chức vô địch V.League liên tiếp cùng Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2003,2004, tuy nhiên, trong vai trò là 1 người cầm sa bàn, Zico Thái vẫn kém duyên.

Nếu như V.League 2021 không bị hoãn vì dịch Covid-19, nhiều khả năng ông đã cùng Hoàng Anh Gia Lai nâng cao danh hiệu chức vô địch V.League. 2 năm sau, khi Hoàng Anh Gia Lai dần suy yếu vì hàng loạt trụ cột rời đi, giấc mơ vô địch V.League ngày càng xa vời.

Sau đó, ông chuyển đến Câu lạc bộ Công An Hà Nội vào giữa mùa giải này. Ông trải qua khoảng thời gian đầu thuận lợi với 3 chiến thắng liên tiếp. Nhưng sau đó, đội bóng thi đấu xuống dốc. Câu lạc bộ bóng đá Công An Hà Nội dần lâm vào thế khó trong cuộc đua bảo vệ ngai vàng khi đã bị Nam Định bỏ xa tới 8 điểm./.