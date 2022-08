Huấn luyện viên Kiatisak: ‘Hoàng Anh Gia Lai sẽ trả nợ Hà Nội FC’; Thủ môn nhập viện khẩn ở trận Đà Nẵng thua Viettel

(Baonghean.vn) - Những hình ảnh ấn tượng tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo nhân dịp lễ Vu Lan; Nghệ An thẩm định 127 dự án, công trình, cắt giảm 78 tỷ đồng... là những nội dung đáng chú ý trong ngày 14/8.