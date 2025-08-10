Thể thao Huấn luyện viên Kim Sang-sik: ‘Tuyển Việt Nam sẽ không chùn bước, mục tiêu là giành trọn 3 điểm trước Nepal’ Trước trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công để giành trọn 3 điểm trên sân nhà Gò Đậu.

Chiều 8/10, huấn luyện viên Kim Sang-sik có mặt trong buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal, thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định toàn đội đã sẵn sàng hướng tới mục tiêu cao nhất khi được thi đấu trên sân nhà:

“Ngày mai là trận thứ 3 của vòng loại Asian Cup, đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà nên chúng tôi cùng các cầu thủ sẽ không chùn bước. Mục tiêu của chúng tôi là tiến lên và giành trọn vẹn 3 điểm. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân đồng hành cùng cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể.”

Huấn luyện viên Kim Sang-sik và cầu thủ Đỗ Duy Mạnh họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal, thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: Hải Hoàng

Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, ông và các cộng sự đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó đặc biệt chú ý tới hai cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Nepal.

“Trước tiên, mục tiêu của 2 trận đấu tới là giành trọn vẹn 6 điểm. Đó là mục tiêu duy nhất. Qua quá trình phân tích bằng băng hình, chúng tôi nhận thấy ĐT Nepal có hai cầu thủ nguy hiểm và cần phải phong tỏa là số 7 và số 14. Thực ra, điều chúng tôi cần làm là chuẩn bị chiến thuật, tập trung vào đấu pháp của mình chứ không phải quan tâm nhiều vào đối thủ", ông khẳng định.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công để giành trọn 3 điểm trên sân nhà Gò Đậu. Ảnh: Hải Hoàng

Khi được hỏi về khả năng trao cơ hội cho các cầu thủ U23 trong hai lượt trận sắp tới, nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra kín tiếng: “Tôi xin phép giữ bí mật về câu chuyện này. Tôi và ban huấn luyện đang cố gắng giúp hai lứa cầu thủ chơi gắn kết với nhau để có màn trình diễn tốt nhất. Các cầu thủ trẻ của Việt Nam rất tài năng và là bệ phóng để phát triển trong tương lai”.

Nói về sự vắng mặt của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự tiếc nuối nhưng đồng thời khẳng định đội tuyển vẫn có những phương án thay thế phù hợp.

“Tôi rất tiếc khi Quang Hải phải vắng mặt vì chấn thương. Cậu ấy có kỹ năng chơi bóng tốt, đặc biệt chân trái rất khéo léo. Ngoài ra, Quang Hải còn có thể đá phạt và chuyền bóng gây đột biến. Thiếu đi nhân sự như vậy khiến chúng tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng tôi tin Hoàng Đức, Thành Long sẽ thi đấu tốt. Tôi mong Quang Hải sớm bình phục”.

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện sự quyết tâm trước trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Việc không có Quang Hải rõ ràng là tổn thất đáng kể với tuyển Việt Nam, khi cầu thủ này luôn được xem là trụ cột trong lối chơi tấn công. Tuy nhiên, với sự ổn định của Hoàng Đức cùng phong độ tiến bộ của Thành Long, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có đủ cơ sở để kỳ vọng tuyến giữa đội tuyển sẽ vận hành trơn tru trước Nepal.

Cuối cùng, liên quan đến án phạt mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa nhận từ FIFA, huấn luyện viên Kim Sang-sik tỏ ra điềm tĩnh và không muốn bình luận sâu về vấn đề này. “Tôi nghĩ vấn đề này nên để FIFA làm việc. Dù kết quả cuối cùng là như thế nào, tôi cũng tôn trọng quyết định của FIFA. Thực ra, đây không phải là vấn đề chính. Chúng tôi cần tập trung vào việc giành chiến thắng trước Nepal hơn là quan tâm đến vấn đề đó”.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân vận động Gò Đậu (Thành phố Hồ Chí Minh)./.