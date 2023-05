Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Chúng tôi chiến thắng bằng tinh thần người phụ nữ Việt Nam

Tin mới

Cựu Giám đốc điều hành của ByteDance công bố những bí mật về TikTok (Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc điều hành của ByteDance - công ty mẹ của TikTok cho biết các quan chức chính phủ Trung Quốc duy trì quyền truy cập vào tất cả dữ liệu TikTok, bao gồm cả thông tin được lưu trữ tại Mỹ.

Đặc sắc Lễ hội đường phố 'Quê hương mùa sen nở' ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Tối 15/5, tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với thành phố Vinh tổ chức Lễ hội đường phố với chủ đề “Quê hương mùa sen nở”.

Ban Dân tộc tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên (Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 15/5, đoàn cán bộ, viên chức Ban Dân tộc tỉnh do đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng (Bình Ca) - Phần V: Trận đánh đầu tiên (Baonghean.vn) - "Việt tuyên bố: “Ngày mai vẫn trong tình trạng chiến tranh. Nếu chúng nó phục thù, sẽ cho chúng nó biết thế nào là Quân khu Nam Đồng!”. Việt nói bâng quơ, không ngờ về sau cái tên Quân khu Nam Đồng trở nên nổi tiếng và sẽ còn được nhắc đi, nhắc lại mãi".

Cây đu đủ nhiều công dụng, nhưng có thể trị ung thư không? Theo kinh nghiệm dân gian, một số bài thuốc từ cây đu đủ có công dụng sát khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, chữa sốt rét, trừ giun sán, trị ho...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/5 (Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân; Nghệ An có gần 37.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 15/5.

Nghệ An tổ chức cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình 'Dân vận khéo' (Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ tổ chức cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023 trên các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Dùng rựa chém 3 người trong một gia đình thương vong rồi ra tự thú Sáng 15/5, Công an tỉnh Ninh Thuận và Công an huyện Ninh Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi một vụ truy sát đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 người trong một gia đình thương vong.

Đánh giá năng suất và khả năng thích ứng của giống lúa lai VT868 và Quốc tế I (Baonghean.vn) - Qua đánh giá, 2 giống lúa 3 dòng VT868 và Quốc tế I cho năng suất rất cao, hạt gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, phổ thích ứng rộng, ít nhiễm sâu bệnh hại; được Nghệ An xác định là 2 trong số những giống lúa chủ lực của tỉnh thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 (Baonghean.vn) - Ngày 15/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023.

CLB Sông Lam Nghệ An và nhà tài trợ trao quà cho hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nam Đàn (Baonghean.vn) - Trong chuyến tham quan và dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An và các nhà tài trợ đã trao hàng chục suất quà cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Chèo SUP lên ngôi mùa nóng Thời tiết nóng bức, lại chán "cắm rễ" tại quán cà phê, nhiều người trẻ chọn chèo SUP trên sông để giải nhiệt.

'Bình nơ' tiết lộ về màn thất tình hài hước nhất 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' Minh Cúc - Bình 'nơ' của phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" cho hay: "Ban đầu tôi nghĩ đây là yêu cầu oái oăm, nhưng cũng khá hợp với độ điên của tôi nên tôi rất hào hứng".

Tổng thống Pháp bị chỉ trích vì những nhận định về cuộc xung đột Nga-Ukraine (Baonghean.vn) - Trong cuộc phỏng vấn với tờ L'Opinion của Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron chia sẻ rằng, Nga đã thua trong cuộc xung đột với Ukraine về mặt địa chính trị, và trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc.

Kiểm tra toàn diện TikTok Việt Nam được thực hiện thế nào? Tất cả vấn đề nóng như thuật toán phân phối, đề xuất nội dung, quản lý Idol và việc thực hiện nghĩa vụ về thuế của TikTok... đều sẽ được kiểm tra toàn diện.

Trả lời kiến nghị cử tri Quỳnh Lưu về giải quyết vướng mắc phát sinh với các nhà thầu thi công tuyến đường Nghi Sơn - Cửa Lò (Baonghean.vn) - Cử tri xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu) phản ánh có nhiều nhà thầu phụ thi công tuyến đường Nghi Sơn - Cửa Lò nhưng khi xảy ra các vấn đề phát sinh như phương tiện vận chuyển vật liệu trọng tải lớn làm hư hỏng đường, mương, cống thì địa phương không thể liên hệ với nhà thầu để giải quyết.

Lốp là nguyên nhân 'ngốn' 1/3 nhiên liệu của xe ô tô Trong quá trình tham gia giao thông, xuất hiện nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu hao năng lượng, một trong số đó là lốp xe . Chính vì vậy, nhiều người dùng quan tâm về việc lốp xe ảnh hưởng như thế nào đến mức tiêu hao nhiên liệu?

Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII: Lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Một trong những nội dung quan trọng tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ là Ban Chấp hành Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Hội nghị tìm giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hải sản (Baonghean.vn) - Sáng 15/5, tại TP. Vinh (Nghệ An), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hải sản và triển khai các Chương trình, Đề án trọng tâm trong lĩnh vực khai thác thủy sản giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

8 năm tù cho kẻ đột nhập vào nhà hàng xóm trộm tiền và vàng (Baonghean.vn) - Nửa đêm phát hiện cửa sổ nhà hàng xóm không khóa, Hoàng leo lên cây lộc vừng rồi đột nhập vào nhà hàng xóm bán thuốc Tây trộm tiền và vàng, với tổng giá trị hơn 520 triệu đồng.

Cảng Cửa Lò đón chuyến tàu container quốc tế đầu tiên trong năm 2023 (Baonghean.vn) - Tàu HF FORTUNE đã cập Cảng Cửa Lò sáng 15/5 để xếp dỡ 150 container hàng hóa. Đây là tàu quốc tế đầu tiên cập Cảng Cửa Lò trong năm 2023.

Nghệ An có gần 37.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Baonghean.vn) - Số lượng thí sinh Nghệ An tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 không có nhiều biến động so với các năm trước. Tuy nhiên, số lượng thí sinh tự do có ít hơn mọi năm khoảng hơn 200 em.

Cảnh báo El Nino đến sớm khiến nắng nóng và hạn mặn gay gắt ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, mùa Hè năm nay nắng nóng, nhiệt độ không khí cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm và đến sớm hơn, trời lại rất ít mưa so với các năm trước đây.

Trao tặng nhà 'Đại đoàn kết' trị giá 80 triệu đồng ở huyện Con Cuông (Baonghean.vn) - Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Con Cuông phối hợp với Câu lạc bộ Đồng Đội (TP. Vinh) tổ chức bàn giao nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Yên Khê, huyện Con Cuông.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ thông báo khả năng vỡ nợ trong vòng 2 tuần tới (Baonghean.vn) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố trong vòng 2 tuần tới sẽ thông báo cho Quốc hội về thời điểm có thể xảy ra vỡ nợ, như Bloomberg đưa tin.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 15/5, được sự ủy quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Nga - Giám đốc Điện lực thành phố Vinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An.

Hiệu quả các dự án hợp tác Nghệ An - Nhật Bản trên lĩnh vực nông nghiệp (Baonghean.vn) - Những năm qua, hợp tác Nghệ An và Nhật Bản trên lĩnh vực nông nghiệp đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có khá nhiều dự án lớn.