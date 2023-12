Huấn luyện viên Phan Như Thuật nói gì về chiến thắng đầu tiên trên sân khách của đội nhà?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau trận đấu giữa Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An tại vòng 8 V.League 2023/2024, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho rằng, đội nhà đã bắt nhịp tốt hơn đối thủ và gặp may mắn nên giành chiến thắng.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật đứng ngoài cùng bên trái. Ảnh: Chung Lê

Dù phải thi đấu trên sân khách và gặp đối thủ Khánh Hòa đang có được hưng phấn cao sau chiến thắng trước Công an Hà Nội, nhưng Sông Lam Nghệ An đã thi đấu đầy quyết tâm và có thế trận nhỉnh hơn đối thủ. Tuy nhiên sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, phải đến cuối trận đội khách mới khai thông được thế bế tắc, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho biết: “Theo tôi đánh giá 2 đội chơi khá cân sức cân tài, nhưng chúng tôi bắt nhịp tốt hơn. Thực ra cả Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An đều thi đấu quyết tâm. Tuy nhiên đội bóng của chúng tôi may mắn hơn và đã giành chiến thắng chung cuộc".

Sông Lam Nghệ An đã tạo ra thế trận nhỉnh hơn đối thủ. Ảnh: Chung Lê

Trong trận đấu này, huấn luyện viên Phan Như Thuật quyết định sử dụng Nam Hải ở vị trí trung vệ lệch trái. Điều đó, đã giúp hàng thủ của Sông Lam Nghệ An thi đấu ổn định và tạo chỗ dựa vững chắc cho tuyến trên.

Nói về điều này, thuyền trưởng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho hay: “Ở mùa giải 2022, Trần Nam Hải đã thi đấu ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên trong một số trận đấu ở đầu mùa giải 2023/2024, Sông Lam Nghệ An thiếu tiền vệ trụ, nên tôi thử cậu ấy ở vai trò này. Khi hàng thủ của Sông Lam Nghệ An cần sự ổn định, tôi trả cậu ấy về vị trí sở trường”.

Danh sách thi đấu của Sông Lam Nghệ An ở trận này không có sự xuất hiện Văn Việt và Mạnh Quỳnh, hai cầu thủ vừa mới có tên trong đợt tập trung tới đây của U23 Việt Nam. Lý giải điều này, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho biết: “Hôm nay, Văn Việt và Mạnh Quỳnh bị đau nên ban huấn luyện không xếp các cầu thủ này vào thi đấu. Riêng với Nam Hải, cậu ấy cũng đang ốm, nên đầu hiệp 2 tôi phải rút ra và thay bằng Văn Thành”.

Kết thúc vòng 8, V.League 2023/2024 tạm nghỉ để nhường cho các đội tuyển quốc gia tập trung. Khoảng thời gian này, cũng là dịp để huấn luyện viên Phan Như Thuật xây dựng kế hoạch tập luyện mới, giúp Sông Lam Nghệ An trở lại mạnh mẽ hơn.

“Sau trận đấu này, V.League 2023/2024 tạm nghỉ nên toàn đội sẽ xả trại, sau đó chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch tiếp theo cho giai đoạn tới” - huấn luyện viên Phan Như Thuật cho hay./.