Huấn luyện viên Phan Như Thuật tiếc nuối khi để Quảng Nam cầm hòa

Huấn luyện viên Phan Như Thuật tỏ ra tiếc nuối khi để Quảng Nam cầm hòa. Ảnh: Chung Lê

Trong trận đấu thuộc vòng 4 V.League 2023/2024, giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam đã diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính. Cả hai đội có màn rượt đuổi tỷ số đầy nghẹt thở và kết thúc với tỷ số hòa 4-4.

Nói về trận hòa này, huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An cho biết: “Tôi rất tiếc khi để Quảng Nam cầm hòa với tỷ số 4-4. Bởi Sông Lam Nghệ An đã dẫn trước đối thủ 4-2. Theo tôi, để xảy ra 2 bàn thua ở hiệp 2 là do Trọng Hoàng dính phải chấn thương và phải rời sân. Nếu cậu ấy tiếp tục thi đấu, Sông Lam Nghệ An sẽ chơi tốt hơn”.

Trọng Hoàng dính chấn thương và phải rời sân. Ảnh: Chung Lê

Nói về lý do khiến đội nhà để thủng lưới tới 4 bàn, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho hay: “Như tất cả đã biết, thời gian qua ở vị trí trung vệ Sông Lam Nghệ An phải đối mặt với nhiều ca chấn thương, cầu thủ bị treo giò. Những cầu thủ được thay thế chưa có được sự gắn kết, đó là nguyên do khiến hàng thủ của Sông Lam Nghệ An chơi chưa tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ đã chơi rất nỗ lực, nhưng cần thời gian để các bạn trưởng thành hơn nữa.

Ông Thuật cũng nói thêm: “Chúng tôi sẽ phải dần khắc phục những điểm yếu đã xảy ra trong trận đấu này. Tôi hy vọng các học trò của tôi sẽ ngày một tiến bộ hơn để hạn chế những sai sót đã xảy ra trong trận đấu với Quảng Nam”.

Olaha tạo lập Hattrick nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn phải chia điểm trước Quảng Nam. Ảnh: Chung Lê

Ở trận đấu này, khán giả xứ Nghệ cho rằng trọng tài có nhiều pha xử lý gây tranh cãi, trong đó đã khước từ một tình huống mà đáng lẽ Sông Lam Nghệ An phải được hưởng phạt đền. Ngoài ra, trọng tài chính còn cho rằng Mạnh Quỳnh phạm lỗi trong vòng cấm. Tình huống đó đã khiến ban huấn luyện đội chủ sân Vinh phản đối dữ dội.

Nói về vấn đề này, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho hay: “Cả 2 tình huống đó tôi chưa xem lại, nên tôi chưa thể đưa ra bình luận chính xác. Theo tôi sau trận đấu này, ban trọng tài sẽ làm việc và đưa ra kết luận cuối cùng”.

Success thi đấu chưa thật sự hiệu quả. Ảnh: Chung Lê

Đánh giá về bộ đôi tiền đạo đội nhà, thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An chia sẻ: “Olaha luôn là cầu thủ rất quan trọng của đội bóng. Hôm nay hiệu suất ghi bàn của cậu ấy rất tốt. Hy vọng các trận đấu sắp tới tiền đạo này sẽ tiếp tục thi đấu bùng nổ. Riêng Success đã chơi đầy nỗ lực, nhưng chưa cho thấy được sự xuất sắc như kỳ vọng. Cậu ấy cần thời gian nhiều hơn để hòa nhập với toàn đội”.