Huấn luyện viên Philippe Troussier và chiến thuật ‘vào hang bắt hổ' U22 Malaysia

(Baonghean.vn) - Trận đấu then chốt ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia (2-0) cho thấy sức mạnh vô đối của đoàn quân trẻ voi chiến ở sân chơi khu vực.

Với việc được nghỉ thi đấu ở vòng 3, U22 Việt Nam “tọa sơn quan hổ đấu” và có cơ hội để nhìn ra mọi mạnh yếu của 2 đối thủ mạnh nhất bảng đấu. Khi trận đấu của 2 đối thủ nói trên có kết quả thắng-thua, nghĩa là sẽ có một đối thủ bị dồn vào “cửa tử”, buộc phải dốc toàn lực để tránh kết cục xấu.

U22 Malaysia gặp U22 Việt Nam là cơ hội cuối cùng để người Mã Lai chứng minh sức mạnh thực sự của họ không chỉ là những…tuyên bố suông trước giải.

Vấn đề là sau khi được nghỉ ngơi, được xem đối thủ phô bày mọi năng lực, U22 Việt Nam có phát huy được lợi thế do lịch thi đấu mang lại hay không? Chỉ được nghỉ 1 ngày sau trận đấu dốc hết vốn liếng với người Thái, U22 Malaysia được cho là sẽ xoay tua đội hình để đảm bảo thể lực, sức mạnh cần thiết trước đối thủ là U22 Việt Nam. Nhưng về cơ bản, U22 Malaysia vẫn ra sân với một đội hình giàu sức tấn công với sự xuyên phá từ 2 biên như truyền thống, với sức tì đè tốt của các tiền đạo có thể hình cao to, làm tường để tuyến sau băng lên dứt điểm như các bàn thắng họ ghi được trong trận gặp U22 Lào.

U22 Việt Nam chắc chắn phải nghiên cứu và tìm hiểu kỹ vì sao U22 Thái Lan mãi tới phút 73 mới khai thông được thế bế tắc của trận đấu? Bởi trước đó, nhất là trong 15 phút đầu trận, U22 Malaysia đã liên tục dồn ép người Thái nhưng không thể làm nên chuyện. Sự giằng co, bắt bài nhau giữa 2 đối thủ trong thời gian dài của trận đấu cuối cùng chỉ được giải quyết bằng con mắt tinh tường của người Thái trước đối thủ mà trước đó họ thường gặp khó. Lần này, sự thay người hợp lý, chơi phòng ngự - phản công, chuyển trạng thái mau lẹ đã giúp người Thái hạ gục đối thủ bằng những đường chuyền nhanh, chính xác, sắc sảo, khiến đối thủ không kịp trở tay.

Các chuyên gia bóng đá trong nước, sau những quan sát cụ thể và kinh nghiệm trận mạc vốn có đã nhận định U22 Malaysia không phải là bài toán khó của U22 Việt Nam. Như thường lệ, nhiệm vụ của U22 Việt Nam là phải bịt kín 2 hành lang biên, tuyệt đối không để đối thủ xuống biên dễ dàng rồi tạt bóng để dứt điểm, ăn bàn. Nhiệm vụ của Văn Cường, Minh Trọng vì vậy là vô cùng quan trọng khi tham gia phòng ngự trong sơ đồ 5 hậu vệ tình huống bị dồn ép, khi chuyển trạng thái phản công, làm ngòi nổ khi xuống biên và tạt, chuyền bóng chính xác, độ sát thương cao. Điều nhiều người lo lắng là chiều cao chưa lý tưởng của bộ 3 trung vệ Duy Cương - Tuấn Tài - Tiến Long (hoặc Quang Thịnh) cùng với khả năng không chiến của họ. Rõ ràng, so với các kỳ trước, bộ 3 trung vệ kỳ này dù chỉ mới để thủng lưới 1 bàn và thoát thua nhờ may mắn ở rất nhiều tình huống nên không thể nói là tạo được sự an tâm cho ban huấn luyện và đồng đội sau những gì đã thể hiện.

Tất nhiên, U22 Việt Nam trận tới đây sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất, những quân bài mạnh nhất đang được cất kỹ trong 2 trận đấu trước. Văn Tùng đang “son” nên vẫn có thể chơi tiền đạo cao nhất, gần cầu môn đối phương nhất để tìm bàn thắng như thường lệ, bên cạnh sự có mặt của Văn Đô, Thanh Nhàn. Văn Khang, Văn Trường hẳn cũng được vào sân từ đầu ở tuyến tiền vệ, hợp cùng Thái Sơn hoặc Công Đến?

Dồi dào thể lực hơn, được chơi bóng với nhau thường xuyên hơn, U22 Việt Nam sẽ chọn phương án chơi tấn công trước đối thủ hay chơi rình rập, chuyển trạng thái nhanh để khiến đối thủ bất ngờ? Rất khó để khẳng định, bởi U22 Malaysia sau trận thua U22 Thái Lan sẽ không bao giờ chịu chấp nhận chơi phòng ngự để mong một kết quả hòa, hay chơi phòng ngự - phản công như một cách đánh lừa đối thủ? Vì vậy, cũng như trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Thái Lan, cần một ông thầy đọc trận đấu tốt, tung lực lượng đúng lúc để xoay chuyển tình thế. Ông Troussier với kinh nghiệm chinh chiến khắp thế giới, liệu có chứng minh được điều này sắp tới?

Gặp người Mã Lai chưa bao giờ là việc dễ đoán, dễ làm của chúng ta lâu nay, nhưng kết quả tốt cuối cùng lại đang thuộc về đoàn quân Sao Vàng. U22 Việt Nam đang thể hiện nhiều nỗi lo sau 2 trận đầu, nhưng biết đâu đấy là “thông tin giả” cho đối thủ? Cách làm, cách vận hành của ông Troussier rõ ràng không giống với nhiều ông thầy ngoại trước đây, dù tất cả cùng có mục đích chiến thắng, kết quả chiến thắng. Trận gặp U22 Malaysia trong thế “đường cùng” của đối thủ có thể khiến cho U22 Việt Nam nhọc nhằn hơn, nhưng nếu biết cách đánh, biết cách phát huy năng lực của mình thì mọi việc sẽ êm xuôi, gọn nhẹ.

Hãy chờ xem, thầy trò ông Troussier tung ra những miếng võ nào để “vào hang bắt hổ” trong trận đấu tới?