Thể thao Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An: Các cầu thủ trẻ có nhiều tiến bộ Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cho rằng, trận hòa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thể hiện đúng phong độ của hai đội, nhiều cầu thủ trẻ SLNA đã tiến bộ nhưng vẫn phải trau dồi hơn nữa.

Đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Chiều chủ nhật 29/9, trận derby xứ Nghệ đã diễn ra đầy kịch tính với 2 bàn thắng đến ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Hiệp thi đấu thứ nhất chứng kiến màn thể hiện trên cơ của đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã tạo ra nhiều cơ hội để có thể mở tỷ số, nhưng đều bất thành.

Ở hiệp 2, thế trận có phần nghiêng về Sông Lam Nghệ An. Đội chủ sân Vinh đã triển khai tấn công mạch lạc hơn và tạo được một vài cơ hội có thể ăn bàn. Khi mà lối chơi đang có được sự khởi sắc, thì bất ngờ Sông Lam Nghệ An phải nhận bàn thua ở phút 90 của trận đấu.

Tuy nhiên, trận derby đã diễn ra đầy kịch tính khi ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu, Sông Lam Nghệ An đã có được bàn thắng gỡ hòa để giữ lại 1 điểm quý giá trên sân Vinh.

Kết thúc trận đấu, trả lời phỏng vấn, huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An cho rằng: "Trận hòa ngày hôm nay đánh giá đúng năng lực trên sân của cả 2 đội. Trong đó, nhiều cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đã có tiến bộ nhưng vẫn cần phải trau dồi hơn nữa".

Khi được hỏi về mùa giải khó khăn, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cho biết: "Những vòng đầu tiên của mùa giải mới Sông Lam Nghệ An gặp nhiều bất lợi khi các trụ cột dính chấn thương như Bá Quyền, Xuân Đại, Đình Hoàng. Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng lắp ghép những mảnh ghép phù hợp nhất, để có lối chơi ổn định. Qua đó, Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An sẽ có phương án, đấu pháp hợp lý đối với từng đối thủ".

Đinh Xuân Tiến tái xuất trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Trong trận derby xứ Nghệ chứng kiến màn tái xuất của Đinh Xuân Tiến ở đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An. Sau khi dính án kỷ luật vào mùa giải trước, Vua phá lưới Giải Đông Nam Á đã đánh mất phong độ và phải "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, trong trận derby xứ Nghệ, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã trao cơ hội thêm lần nữa để Xuân Tiến chứng minh giá trị bản thân. Có thể thấy, trong lần tái xuất này, dù Tiến chưa tạo ra dấu ấn nào đáng kể nhưng đã thi đấu khá tròn vai.

Nhận xét về cậu học trò, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cho biết: "Đinh Xuân Tiến là một cầu thủ có tố chất về cả kỹ thuật lẫn tư duy. Tuy nhiên, thể lực của Tiến còn hạn chế. Trong bóng đá hiện đại cần phải đáp ứng được cả tấn công lẫn phòng thủ, nhưng Tiến phòng thủ hơi kém. Hiện tại, đội bóng không có những tiền vệ trụ tốt nên Tiến ít có cơ hội ra sân. Nếu Sông Lam Nghệ An có thêm tiền vệ trụ tốt, hoặc ngoại binh thì Tiến có thể chơi tốt ở vị trí đấy"./.