Thể thao Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An nói gì sau trận thua trước Công an TP.HCM? Dẫn trước 2-0 chỉ sau hơn 20 phút, Sông Lam Nghệ An vẫn để Công an TP.HCM lội ngược dòng thắng 3-2 ngay tại sân Vinh ở vòng 5 V.League 2025/26. Sau trận đấu, HLV Phan Như Thuật tỏ ra tiếc nuối và cho rằng nguyên nhân chính nằm ở sự phung phí cơ hội, những sai lầm nơi hàng thủ và tâm lý thiếu ổn định của các học trò.

SLNA đánh mất lợi thế trên sân nhà

Trên sân Vinh, vòng 5 V.League 2025/26 khởi đầu không thể thuận lợi hơn cho Sông Lam Nghệ An. Chỉ sau 20 phút, đội chủ nhà đã dẫn 2-0 nhờ các pha lập công của Ngô Văn Lương và Michel Olaha. Tuy nhiên, sự hưng phấn ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Công an TP.HCM vùng lên mạnh mẽ và ghi liên tiếp ba bàn, khép lại trận đấu bằng chiến thắng ngược 3-2.

SLNA để Công an TP.HCM lội ngược dòng. Ảnh: Xuân Thủy

Thất bại cay đắng khiến SLNA rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, với chỉ 4 điểm sau 5 vòng đấu. Đội bóng xứ Nghệ hiện chỉ hơn đội đang đứng ở vị trí đá play-off đúng 2 điểm, trong khi đã thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu không sớm cải thiện phong độ, SLNA rất dễ bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng khốc liệt ở mùa giải năm nay.

Cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Như Thuật bày tỏ sự tiếc nuối: “Đây là một trận đấu hay của cả hai đội. Chúng tôi đã nhập cuộc tốt, có lợi thế sớm khi ghi được hai bàn. Tuy nhiên, các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể kết thúc trận đấu. Khi không tận dụng được, chúng tôi đã để đối thủ lội ngược dòng. Nếu ghi thêm bàn ở thời điểm hưng phấn, kết quả có lẽ đã khác”.

Ông Phan Như Thuật - HLV trưởng SLNA. Ảnh: Đức Anh

Theo ông Thuật, thất bại đến từ hai nguyên nhân chính: Hàng công phung phí quá nhiều cơ hội và hàng thủ mất sự chắc chắn sau khi bị rút ngắn tỷ số. Ông phân tích: “Trong khoảng 25 phút đầu, các cầu thủ chơi rất tốt. Nhưng sau bàn thắng, họ trở nên lo lắng, mất quyền kiểm soát bóng và để Công an TP.HCM phối hợp nhịp nhàng hơn. Ở cuối trận, áp lực tâm lý khiến sự tập trung bị phá vỡ, dẫn đến những bàn thua đáng tiếc”.

Dù thất vọng với kết quả, HLV Phan Như Thuật vẫn dành lời động viên cho học trò: “Trung vệ Lê Nguyên Hoàng hôm nay đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng toàn đội cần rút kinh nghiệm để duy trì nhịp độ và sự tỉnh táo trong suốt 90 phút”.

Trận thua này phơi bày những vấn đề lớn của SLNA. Dứt điểm thiếu sắc bén, phòng ngự mong manh và thi đấu non nớt là những điểm yếu mà đội chủ sân Vinh đã bộc lộ. Vòng tới, SLNA sẽ có chuyến làm khách đến sân Pleiku gặp HAGL. Nếu tiếp tục không có điểm, đoàn quân của HLV Phan Như Thuật chắc chắn sẽ trượt dài trong vòng xoáy trụ hạng.