Huấn luyện viên tuyển Thái Lan phủ nhận việc dẫn dắt Công An Hà Nội; U20 Việt Nam đầy đủ lực lượng, sẵn sàng đấu U20 Australia

(Baonghean.vn) - U20 Việt Nam đầy đủ lực lượng, sẵn sàng đấu U20 Australia; Chelsea nhận tin sét đánh giữa bão khủng hoảng; Huấn luyện viên tuyển Thái Lan phủ nhận việc dẫn dắt Công An Hà Nội... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chelsea nhận tin sét đánh giữa bão khủng hoảng

Cuối tuần qua, Chelsea thua trắng 0-2 trước Tottenham, kéo dài những ngày tháng đáng quên dưới thời Huấn luyện viên Graham Potter. Trong 15 trận chính thức gần nhất, Chelsea chỉ thắng 2 trận, hòa 4, thua 9.

Ngoài vấn đề của hàng công, hàng thủ của Chelsea cũng không còn giữ được sự chắc chắn. Trong chuỗi 15 trận nói trên, Chelsea chỉ giữ sạch lưới vỏn vẹn 4 trận. Ngay cả khi bộ đôi hậu vệ cánh Ben Chilwell và Reece James trở lại, hệ thống phòng ngự của The Blues cũng không được cải thiện như kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn với Chelsea khi Thiago Silva dính chấn thương nặng. Ở trận thua Tottenham vừa qua, trung vệ người Brazil phải rời sân chỉ sau 18 phút đầu tiên. Trong nỗ lực ngăn cản Harry Kane dứt điểm, Thiago Silva đã bị xoắn đầu gối.

Hôm nay, Chelsea chính thức xác nhận điều mà người hâm mộ của họ lo ngại nhất: Thiago Silva bị tổn thương dây chằng đầu gối. Cho dù may mắn không đứt dây chằng, nhưng hậu vệ 38 tuổi người Brazil sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần tới.

Đây là tổn thất cực lớn với Chelsea, bởi lẽ Thiago Silva là hậu vệ thi đấu ổn định nhất của họ ở mùa giải này. Kể từ đầu mùa, Thiago Silva đã ra sân tổng cộng 21 trận ở Ngoại hạng Anh và 6 trận khác tại Champions League. Anh được xem là trung vệ không thể thay thế của cả Huấn luyện viên Thomas Tuchel và Graham Potter.

Cầu thủ lọt đội hình xuất sắc nhất thế giới bị điều tra vì tội hiếp dâm

Theo thông tin từ tờ Le Parisien, hôm 26/2, một người phụ nữ đã đến đồn cảnh sát ở Nogen-sur-Marne (Pháp) để khai báo việc mình bị tấn công tình dục. Người được nhắc đến là hậu vệ đang thi đấu cho PSG - Achraf Hakimi.

Theo người phụ nữ này, cô đã bị cưỡng hiếp vào hôm 25/2 tại nhà riêng của Hakimi ở Boulogne-Billancourt, ngoại ô Paris. Người phụ nữ 24 tuổi chỉ muốn khai báo về vụ việc nhưng văn phòng công tố quyết định mở rộng cuộc điều tra do xét thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Được biết, Hakimi và nạn nhân đã nhắn tin trên mạng xã hội trước khi hẹn nhau tại nhà riêng của tuyển thủ Ma Rốc.

Hiện Hakimi đã có vợ là nữ diễn viên người Tây Ban Nha Hiba Abouk và có hai con trai. Thời điểm diễn ra vụ việc, vợ và các con của Hakimi đang đi nghỉ dưỡng tại Dubai.

Thông tin liên quan, trong lễ trao giải The Best 2022, Achraf Hakimi đã có tên trong đội hình xuất sắc nhất năm 2022.

Huấn luyện viên tuyển Thái Lan phủ nhận việc dẫn dắt Công An Hà Nội

Chia sẻ với Zing News, Huấn luyện viên Alexandre Polking khẳng định không có chuyện Câu lạc bộ Công An Hà Nội quan tâm và gửi lời mời đến ông.

Tôi không biết gì về thông tin này. Và tôi cũng không nghĩ họ (Câu lạc bộ Công An Hà Nội - PV) sẽ làm như vậy", Huấn luyện viên Polking trả lời về tin đồn Câu lạc bộ Công An Hà Nội mời ông ngồi vào vị trí Huấn luyện viên trưởng thay ông Paulo Foiani.

Tin đồn Câu lạc bộ Công An Hà Nội gửi lời mời đến Huấn luyện viên Polking bắt đầu xuất hiện sau trận thua 0-2 của đội bóng này trước Câu lạc bộ Hà Nội. Khi đó, chiến lược gia người Brazil gốc Đức có mặt trên sân Hàng Đẫy để dự khán và cũng góp mặt ở một sự kiện quan trọng của Câu lạc bộ Công An Hà Nội sau đấy. Hình ảnh Huấn luyện viên Polking cũng xuất hiện trên trang mạng xã hội chính thức của Câu lạc bộ Công An Hà Nội.

"Tôi đã có mặt ở đó nhưng không liên quan gì đến chiếc ghế Huấn luyện viên cả. Tôi chỉ thăm lại những người bạn cũ. Paulo Alexandre, Huấn luyện viên thể lực, và nhiều cầu thủ của đội đã làm việc với tôi tại Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh (Bùi Tiến Dũng, Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Trọng Long - PV)", Huấn luyện viên Polking khẳng định.

U20 Việt Nam đầy đủ lực lượng, sẵn sàng đấu U20 Australia

Ở vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam nằm cùng bảng với U20 Australia, U20 Iran và U20 Qatar. Đây được đánh giá là bảng đấu khó đối với Khuất Văn Khang và các đồng đội. U20 Việt Nam sẽ cố gắng có được thành tích tốt nhất và hướng đến mục tiêu lách qua khe cửa hẹp giành vé vào vòng knock-out.

Nói về quá trình chuẩn bị của U20 Việt Nam cho giải đấu, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Chúng tôi có 3 tuần chuẩn bị. Hiện tại, các cầu thủ tốt nhất đã tập trung cùng U20 Việt Nam. Chúng tôi đã hoàn thành đợt chuẩn bị với 2 trận giao hữu với Ả Rập Xê Út và Dubai City FC”.

Trong ngày ra quân, U20 Việt Nam sẽ chạm trán U20 Australia. Đội bóng xứ sở chuột túi được xem là ứng viên nặng kí cho một tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, những cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Australia ở các cấp độ đội tuyển trẻ vẫn luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Đánh giá thêm về đối thủ này, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Trong quá trình làm việc, tôi từng làm việc với U17, U19 và theo dõi U23 Australia. Chúng tôi tôn trọng U20 Australia. Họ có những điểm mạnh và điểm yếu. Tôi hết sức tôn trọng U20 Australia”.

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Australia trong khuôn khổ bảng B Vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 1/3 (giờ Việt Nam) trên Sân vận động Istiqlol (thành phố Fergana, Uzbekistan)./.