Huda trao 1.000 phần quà Tết cho người dân Nghệ An

Tết yêu thương, ấm áp cùng Huda

Với mong muốn đem đến một cái Tết ấm no, hạnh phúc hơn cho người dân miền Trung, nhãn hàng bia Huda tổ chức hoạt động trao tặng 7.500 phần quà cho các hộ gia đình và người dân có hoàn cảnh đặc biệt.

Năm nay, với thông điệp “Trân quý vị Tết nhà”, chương trình của Huda dự kiến sẽ mang hàng nghìn phần quà Tết đến các người dân tại 9 tỉnh bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Ngày 15/12/2021 vừa qua, 1.000 phần quà đã được Huda trao tặng cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt tại 13 địa bàn huyện, xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Mỗi món quà là nguồn động viên, khích lệ mà nhãn hàng mong muốn gửi gắm tới bà con tại đây, góp phần mang lại một cái Tết đầy đủ hơn cho người dân địa phương.



1.000 phần quà đã được Huda trao tặng cho người dân tỉnh Nghệ An nhân dịp tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: P.V

Đặc biệt, chuỗi hoạt động còn có sự chung tay, góp sức của hàng triệu người dân miền Trung thông qua cuộc thi ảnh với chủ đề “Trân quý vị Tết nhà” trên trang fanpage của Huda. Hoạt động ý nghĩa lần này sẽ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời thắp lên niềm lạc quan, hy vọng vào một năm mới với nhiều may mắn và an vui.



Luôn sát cánh cùng người dân vì một tương lai tươi sáng hơn

Hơn 30 năm sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung, thương hiệu bia Huda đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân bởi nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội thiết thực, kịp thời. Một trong những hoạt động tiêu biểu phải kể đến là chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” được khởi xướng từ năm 2019.

Năm 2020, chương trình đã đặt chân tới xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và cung cấp nước sạch cho hơn 7.000 người dân xã, góp phần giúp bà con tại đây ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Bước sang năm thứ 3, đến nay, chương trình đã khởi công và lắp đặt công trình nước tại 5 tỉnh gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, ước tính giúp thêm 5.000 người dân miền Trung tiếp cận với nước sạch. Riêng tại Nghệ An, chương trình đã góp phần mang nguồn nước sạch về cho 500 hộ dân xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, cải thiện đáng kể đời sống kinh tế, sinh hoạt của người dân nơi đây.

Chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” của nhãn hàng bia Huda mang nước sạch về tới người dân xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

Đồng hành cùng người dân Nghệ An vì mục tiêu phát triển bền vững, Huda cũng không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, góp phần cải thiện đời sống văn hóa - kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ tháng 7 đến tháng 10 vừa qua, Huda đã khởi động sáng kiến “Huda làm đẹp biển miền Trung”, với mục tiêu tân trang 6 bãi biển nổi tiếng tại quê hương. Phối hợp cùng Tỉnh đoàn Nghệ An và người dân, Huda đã tiến hành dọn sạch bờ biển Cửa Lò và bổ sung thêm cơ sở vật chất thiết yếu bao gồm 1 cổng chào bãi biển, 40 ghế ngồi, 20 ô che nắng, 60 thùng rác, 120 bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường,... để phục vụ người dân địa phương.

Những hoạt động này một lần nữa khẳng định những nỗ lực và cam kết đồng hành của Huda cùng người dân Nghệ An nói riêng và người dân miền Trung trên hành trình không ngừng đóng góp cho sự phát triển bền vững của mảnh đất miền Trung.