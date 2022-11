Hưng Nguyên: Nhiều giải pháp sắp xếp, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Theo quy định về số lượng cán bộ, công chức tại Nghị định số 34 của Chính phủ và Quyết định số 35 của UBND tỉnh (xã loại 1 được bố trí tối đa 22 người, loại 2 bố trí 20 người, xã loại 3 bố trí 19 người (không bao gồm chức danh Trưởng Công an xã do bố trí công an chính quy), ở thời điểm cuối năm 2021, toàn huyện Hưng Nguyên dôi dư 66 cán bộ, công chức cấp xã. Tuy nhiên, theo Quyết định số 80 của UBND tỉnh, ban hành ngày 28/12/2021 quy định về cơ cấu chức danh công chức xã, phường, thị trấn, xã, thị trấn loại 1 được bố trí tối đa 10 người, xã loại 2 bố trí 8 người và xã loại 3 bố trí 7 người, thì số cán bộ chuyên trách tính 12 vị trí nhưng thực tế chỉ được bố trí 11 người đối với xã loại 1, loại 2 và 11 vị trí nhưng thực tế chỉ được bố trí 10 người đối với xã loại 3 – do chức danh chủ tịch HĐND do bí thư đảng ủy kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Do vậy, số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn được bố trí tối đa 21 người, xã loại 2 là 19 người, xã loại 3 là 17 người. So sánh với quy định tại Nghị định số 34 của Chính phủ và Quyết định số 35 của UBND tỉnh trước đó thì mỗi đơn vị hành chính xã, thị trấn tiếp tục giảm 1 người làm việc. Như vậy, ngoài giải quyết dôi dư đối với 66 cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34 của Chính phủ và Quyết định số 35 của UBND tỉnh, huyện Hưng Nguyên phải giảm tiếp 18 cán bộ, công chức cấp xã và tổng phải giảm giai đoạn 2022 – 2024 là 84 người.

Để tạo được sự tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong sắp xếp, giải quyết dôi dư, ngày 19/1/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 03 về sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó, ngày 21/02/2022, UBND huyện ban hành Đề án giải quyết dôi dư và sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo số lượng theo quy định.