Quốc tế Hungary kiện EU vì chuyển lợi nhuận của ngân hàng Nga sang Ukraine Hungary đã đệ đơn kiện lên Tòa án chung châu Âu tại Luxembourg chống lại Hội đồng EU và Quỹ Hòa bình châu Âu về việc chuyển lợi nhuận sang Kiev.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, ấn phẩm Portfolio của Hungary đưa tin, Hungary đã đệ đơn kiện lên Tòa án chung châu Âu tại Luxembourg chống lại Hội đồng EU và Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) vì đã chuyển tiền lãi từ tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga sang Ukraine mà không có sự đồng ý của Budapest.

"Hungary đã đệ đơn kiện lên Tòa án chung Luxembourg chống lại Hội đồng EU và Quỹ Hòa bình châu Âu, phản đối việc Ukraine sử dụng tiền từ tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga" - Portfolio cho biết.

Vụ kiện được đệ trình vào tháng 7 và được chấp nhận xem xét vào ngày 25/8.

Chính phủ Hungary đang phản đối quyết định của Hội đồng EU vào tháng 5/2024 về việc gửi 99,7 % tài sản bị đóng băng của Nga cho EPF, cũng như quyết định của Ủy ban Quản lý EPF vào tháng 2/2025 về việc gửi tiền cho Ukraine.

"Khi đưa ra quyết định gây tranh cãi, Ủy ban EPF đã vi phạm các điều khoản nêu trên khi tuyên bố trong quyết định rằng, Hungary được cho là không phải là "quốc gia đóng góp", không thể tham gia bỏ phiếu và do đó, phiếu bầu của nước này đã bị bỏ qua", tờ báo trích dẫn nội dung vụ kiện.

Portfolio đề cập về khoảng 3 đến 5 tỷ Euro mỗi năm; EPF đã chuyển 11 tỷ Euro cho Ukraine, hầu hết trong số đó được dùng để mua vũ khí.

Cần lưu ý rằng, phán quyết của tòa án có thể có giá trị tiền lệ. Nếu Hungary thắng kiện, quy trình này sẽ không thể lặp lại và các cuộc bỏ phiếu tương tự tại Hội đồng EU sẽ phải được xem xét riêng lẻ. Tuy nhiên, nếu Budapest thua, điều này sẽ dẫn đến việc quyền phủ quyết của Hungary sẽ bị lách luật tương tự trong tương lai.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto khẳng định Hungary sẽ không bao giờ ủng hộ việc Ukraine gia nhập EU một cách nhanh chóng, đây sẽ là một đòn chí mạng đối với liên minh.

Ông Szijjarto lưu ý rằng, nếu Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, "nước này sẽ phải từ bỏ toàn bộ nguồn tài chính của mình cho EU và Ukraine sẽ phá hủy nền nông nghiệp".