Chuyển đổi số Hướng dẫn cách đơn giản để lấy lại tin nhắn quan trọng đã bị xóa trên iPhone Nhiều người lo lắng khi lỡ tay xóa một tin nhắn quan trọng trên iPhone. Sau đây là cách đơn giản giúp mọi người lấy lại tin nhắn đó mà không cần đến sao lưu hay sử dụng phần mềm bên ngoài.

Nếu như trước đây, người dùng iPhone phải khôi phục toàn bộ thiết bị từ bản sao lưu iCloud hoặc iTunes để lấy lại tin nhắn đã xóa, thì kể từ phiên bản iOS 16, Apple đã mang đến một giải pháp thuận tiện hơn, đó là cho phép khôi phục trực tiếp ngay trong ứng dụng Tin nhắn.

Tính năng này cho phép người dùng xem lại và phục hồi những tin nhắn đã xóa trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xóa, giúp tránh rủi ro mất dữ liệu ngoài ý muốn.

Ảnh minh họa.

Để bắt đầu, hãy mở ứng dụng Tin nhắn trên iPhone, chạm vào Chỉnh sửa ở góc trên bên trái, sau đó chọn Hiển thị đã xóa gần đây.

Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các cuộc hội thoại hoặc tin nhắn cá nhân đã bị xóa trong 30 ngày qua. Mỗi mục sẽ hiển thị tên người gửi hoặc số điện thoại, cùng số lượng tin nhắn trong chuỗi hội thoại và số ngày còn lại trước khi bị xóa vĩnh viễn.

Lưu ý rằng, bạn không thể xem nội dung tin nhắn ngay tại danh sách này. Thay vào đó, bạn cần dựa vào tên hoặc số điện thoại để xác định tin nhắn muốn khôi phục. Sau khi phục hồi, toàn bộ nội dung sẽ trở lại như cũ trong ứng dụng Tin nhắn, sắp xếp theo đúng thứ tự thời gian gửi - nhận.

Khi đã xác định được tin nhắn cần lấy lại, chỉ cần chạm để chọn chuỗi hội thoại hoặc tin nhắn đó, rồi nhấn Khôi phục ở góc dưới màn hình. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, bạn tiếp tục chọn Khôi phục Tin nhắn để xác nhận.

Nếu muốn khôi phục tất cả tin nhắn đã xóa, bạn chỉ việc bỏ qua bước chọn từng mục và nhấn Khôi phục tất cả - thao tác này sẽ khôi phục toàn bộ dữ liệu tin nhắn trong danh sách.

Sau khi hoàn tất, các tin nhắn được khôi phục sẽ xuất hiện lại trong hộp thư đến, theo thứ tự thời gian ban đầu. Trong trường hợp bạn có nhiều tin nhắn mới, có thể phải cuộn xuống để tìm lại cuộc hội thoại cũ vừa được phục hồi.

Một vài lưu ý quan trọng

Tính năng “Đã xóa gần đây” chỉ lưu trữ dữ liệu trong vòng 30 ngày. Sau thời hạn này, hệ thống sẽ tự động xóa vĩnh viễn tin nhắn để giải phóng dung lượng, và bạn sẽ không thể khôi phục lại chúng bằng cách thông thường.

Nếu bạn thường xuyên cần giữ lại tin nhắn quan trọng, hãy bật sao lưu iCloud để đảm bảo mọi dữ liệu được lưu trữ an toàn trên đám mây. Bạn có thể kiểm tra cài đặt này bằng cách vào Cài đặt → Tên tài khoản → iCloud → Sao lưu iCloud và đảm bảo tùy chọn đang được bật.

Ngoài ra, để phòng ngừa rủi ro, người dùng cũng nên hạn chế dọn dẹp tin nhắn quá nhanh hoặc sử dụng tính năng “Tự động xóa” tin nhắn cũ trong phần Cài đặt. Việc này giúp tránh xóa nhầm những thông tin quan trọng chưa kịp sao lưu.

Nhờ cải tiến trong iOS 16, Apple đã giúp việc khôi phục tin nhắn trên iPhone trở nên thuận tiện và thân thiện hơn bao giờ hết. Chỉ với vài bước đơn giản, bạn hoàn toàn có thể lấy lại những dòng tin quan trọng mà không cần khôi phục cả thiết bị.

Tuy nhiên, thói quen sao lưu định kỳ vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng khi “lỡ tay” xóa đi những tin nhắn quan trọng./.