Công nghệ

Hướng dẫn cách khóa thẻ tín dụng HSBC nhanh chóng nhất

Quốc Duẩn 11/09/2025 22:18

Hướng dẫn chi tiết cách khóa thẻ tín dụng HSBC nhanh chóng, phòng trường hợp người dùng thẻ tín dụng HSBC để thất lạc thẻ, hay vì lý do nào đó cần khóa thẻ HSBC.

Khi nào cần khóa thẻ tín dụng HSBC?

Trong quá trình sử dụng, có nhiều trường hợp bạn buộc phải thực hiện khóa thẻ tín dụng HSBC để tránh rủi ro. Chẳng hạn như khi thẻ bị thất lạc, thông tin PIN bị lộ, xuất hiện các giao dịch bất thường hoặc đơn giản là bạn không còn nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, nếu phí dịch vụ thẻ tăng cao và bạn muốn tiết kiệm chi phí, việc khóa thẻ cũng là một lựa chọn phù hợp.

Khóa thẻ tín dụng HSBC qua tổng đài 24/7

Một trong những cách nhanh nhất để thực hiện khóa thẻ tín dụng HSBC là liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng.

tong-dai-hsbc-3.jpg

Bạn có thể gọi số 02462707707 (miền Bắc) hoặc 02837247247 (miền Nam), chọn ngôn ngữ, sau đó báo mất thẻ và kết nối với nhân viên hỗ trợ.

Trước khi gọi, bạn nên chuẩn bị sẵn thông tin cá nhân như họ tên, số CMND/CCCD, ngày cấp, số thẻ hoặc số dư tài khoản. Nhân viên sẽ xác minh và tiến hành khóa thẻ ngay sau đó.

Khóa thẻ tín dụng HSBC trực tiếp tại quầy giao dịch

Nếu muốn thao tác trực tiếp, bạn có thể đến chi nhánh HSBC gần nhất để yêu cầu khóa thẻ.

hsbc-la-ngan-hang-gi.jpg

Sau khi cung cấp giấy tờ tùy thân và xác nhận thông tin, ngân hàng sẽ tiến hành khóa thẻ cho bạn.

Đây là cách an toàn với những ai muốn được tư vấn thêm trực tiếp từ nhân viên ngân hàng.

Khóa thẻ tín dụng HSBC ngay trên ứng dụng HSBC

Ngoài tổng đài và quầy giao dịch, khách hàng còn có thể chủ động khóa thẻ tín dụng HSBC ngay trên ứng dụng HSBC Việt Nam.

untitled(1).png

Sau khi đăng nhập, bạn chọn thẻ cần khóa, truy cập mục “Quản lý Thẻ” và bật tính năng “Tạm khóa Thẻ”.

untitled.png
untitled(2).png

Sau khi xác nhận, trên màn hình sẽ hiển thị trạng thái thẻ đã bị khóa, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được thông báo qua email hoặc tin nhắn SMS.

untitled(3).png

