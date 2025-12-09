Công nghệ Hướng dẫn cách khóa thẻ tín dụng Sacombank nhanh chóng nhất Cách khóa thẻ tín dụng Sacombank nhanh chóng, phòng trường hợp người dùng thẻ tín dụng Sacombank để thất lạc thẻ, hay vì lý do nào đó cần khóa thẻ Sacombank.

Khi nào cần khóa thẻ tín dụng Sacombank?

Trong quá trình sử dụng, có những tình huống bắt buộc bạn phải tiến hành khóa thẻ tín dụng Sacombank để đảm bảo an toàn.

Chẳng hạn như khi thẻ bị thất lạc, mã PIN bị lộ ra ngoài hoặc có dấu hiệu giao dịch bất thường.

Ngoài ra, nếu không còn nhu cầu sử dụng thẻ hoặc muốn giảm chi phí dịch vụ, bạn cũng có thể yêu cầu khóa thẻ.

Khóa tín dụng Sacombank trực tiếp trên ứng dụng Sacombank Pay

Ứng dụng Sacombank Pay cho phép khách hàng quản lý toàn bộ dịch vụ ngân hàng ngay trên điện thoại, trong đó có chức năng khóa thẻ tín dụng Sacombank.

Mở ứng dụng Sacombank Pay.

Chọn mục "Quản lý thẻ và tài khoản".

Chọn thẻ muốn khóa -> Chọn “Tùy chỉnh thẻ/TK”.

Tắt chế độ “Thẻ đang hoạt động”

Đây là cách nhanh chóng và thuận tiện nhất, đặc biệt trong các trường hợp khẩn cấp.

Khóa tín dụng Sacombank qua Internet Banking Sacombank

Ngoài ứng dụng, bạn có thể đăng nhập Internet Banking của Sacombank để thực hiện thao tác. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình là có thể tạm khóa thẻ ngay lập tức.

Trong giao diện chính, Đăng nhập -> Chọn “Thẻ” -> Chọn thẻ muốn khóa -> Chọn “Khóa”.

Khóa thẻ Sacombank qua SMS hoặc tổng đài

Một cách khác để khóa thẻ tín dụng Sacombank là gửi tin nhắn SMS theo cú pháp: THE_KHOA_<4 số cuối thẻ> gửi 8149. Phí cho mỗi tin nhắn là 1.500 đồng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gọi trực tiếp đến tổng đài 1900 5555 88 để được nhân viên hỗ trợ khóa thẻ nhanh chóng.

Khóa thẻ Sacombank vĩnh viễn tại quầy

Trong trường hợp muốn khóa thẻ vĩnh viễn, bạn cần đến trực tiếp chi nhánh Sacombank và thông báo nhu cầu với giao dịch viên.

Khi đi, bạn cần mang theo CMND/CCCD đã đăng ký mở thẻ. Sau khi xác minh thông tin, ngân hàng sẽ tiến hành khóa thẻ vĩnh viễn theo yêu cầu.