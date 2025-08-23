Thứ Bảy, 23/8/2025
Hướng dẫn nấu ăn: Món cà tím chua cay giúp eo thon, dáng đẹp, da sáng mịn

Quốc Duẩn 23/08/2025 14:25

Món cà tím chua cay kết hợp cùng rau mùi không chỉ tạo nên món ăn thanh mát, thơm ngon mà còn có tác dụng hỗ trợ giảm cân, thải độc và tốt cho sức khỏe.

Cà tím – nguyên liệu giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm cân

Cà tím là loại rau củ giàu vitamin, kali và đặc biệt chứa anthocyanin – chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp loại bỏ gốc tự do, làm chậm lão hóa tế bào. Chế biến cà tím theo cách hấp rồi trộn, vừa giữ được màu tím đẹp mắt vừa giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ dưỡng chất. Đây cũng là phương pháp hạn chế dầu mỡ, thích hợp cho người muốn giảm cân và thải độc.

Rau mùi – “người bạn” hỗ trợ tiêu hóa và giải độc

Theo y học cổ truyền, rau mùi có tính ấm, hương thơm đặc trưng, giúp kích thích tiêu hóa, chống đầy hơi và hỗ trợ khí huyết lưu thông. Khoa học hiện đại cũng chứng minh rau mùi chứa hàm lượng vitamin C, A và carotene cao, giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ tim mạch và cải thiện sức khỏe đôi mắt. Khi kết hợp với cà tím, rau mùi không chỉ làm dậy hương vị mà còn tăng thêm công dụng thải độc.

Cách làm cà tím trộn rau mùi chua cay

Nguyên liệu đơn giản gồm cà tím, rau mùi, tỏi, ớt, muối, đường, giấm, nước mắm (hoặc nước tương) và chút dầu điều. Cà tím sau khi hấp chín được xé sợi, trộn cùng rau mùi, gia vị chua – ngọt – cay, để thấm khoảng 5 phút là có thể thưởng thức. Món ăn giữ được vị tươi mát, mềm ngọt của cà tím quyện cùng hương thơm nồng nàn của rau mùi, mang lại cảm giác ngon miệng và thanh nhẹ.

Món ăn đơn giản cho thực đơn lành mạnh

Cà tím trộn rau mùi chua cay vừa dễ làm, vừa ngon miệng lại giúp thanh lọc cơ thể, giảm cân hiệu quả. Đây là gợi ý lý tưởng cho những bữa ăn mùa hè, khi bạn muốn có món ăn vừa mát lành vừa tốt cho sức khỏe. Thực hiện thường xuyên, món ăn này sẽ góp phần giữ vóc dáng gọn gàng và làn da khỏe đẹp.

Mẹo đi chợ: 5 bí quyết chọn táo đỏ ngọt lịm, dày thịt, không lo mua nhầm

Mẹo nấu ăn: Bí quyết rửa ngao sạch cát trong tích tắc, ai cũng có thể làm được

6 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của cà tím

