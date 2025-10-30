Hương Giang đáp trả tranh cãi về việc thi Miss Universe 2025 Hoa hậu Hương Giang khẳng định việc tham gia Miss Universe 2025 không lấy đi cơ hội của ai, mà là cùng nhau định nghĩa lại sức mạnh phụ nữ và thúc đẩy sự đa dạng.

Khẳng định sứ mệnh khi tham gia Miss Universe 2025

Trong buổi họp báo trước thềm cuộc thi Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang đã có những chia sẻ thẳng thắn về các tranh cãi xoay quanh việc cô là người chuyển giới tham gia đấu trường sắc đẹp này. Cô khẳng định đã hoàn tất hồ sơ theo đúng yêu cầu từ ban tổ chức sau khi trao đổi trực tiếp với giám đốc quốc gia.

Khi được hỏi liệu việc một người chuyển giới tham gia có lấy đi cơ hội của những phụ nữ khác, Hương Giang nhấn mạnh rằng việc trở thành phụ nữ không chỉ nằm ở ngoại hình hay giới tính sinh học, mà còn là tình yêu và tinh thần sống thật với chính mình. "Tôi không lấy đi bất kỳ thứ gì từ những người phụ nữ khác mà đang cùng nhau định nghĩa về sức mạnh và thành công của phụ nữ trong mọi hoàn cảnh. Đây không chỉ là cuộc thi cho một cô gái đẹp nữa. Thời đại đó đã qua rồi", cô khẳng định.

Hương Giang bên Hương Ly, Kỳ Duyên tại sự kiện.

Minh chứng cho sự đa dạng và bình đẳng

Trước lo ngại người chuyển giới có thể làm mất đi màu sắc của Miss Universe, Hương Giang đã dẫn chứng 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030, trong đó luôn nhấn mạnh về bình đẳng giới và giảm bất bình đẳng. Cô cho rằng sự hiện diện của mình, cũng như của những người mẹ hay phụ nữ đã lập gia đình, là minh chứng cho sự đa dạng mà cuộc thi đang hướng tới.

"Sự xuất hiện của tôi không làm mất đi màu sắc của Miss Universe mà còn là nhân tố quan trọng đang chờ đợi để chứng minh rằng họ tạo ra sân chơi thực sự hướng đến sự đa dạng trên toàn thế giới", Hương Giang nhấn mạnh.

Quan điểm về tuổi tác và mục tiêu tham dự

Trả lời câu hỏi về việc ở tuổi 33 có nên "nhường chỗ" cho thế hệ trẻ, Hương Giang cho rằng điều này chưa công bằng. "Trong suốt 13 năm làm nghề, chưa ai từng nhường cho tôi bất kỳ cơ hội nào. Tất cả đều là kết quả của sự nỗ lực từ khi tôi 20 tuổi", cô chia sẻ.

Cô cũng khẳng định mục đích tham gia cuộc thi không phải để gia tăng sự nổi tiếng, mà là cơ hội để thế giới thay đổi nhận định về cộng đồng người chuyển giới. "Khi mục đích đã xác định rõ ràng, chuyện được hay mất không còn quan trọng", cô nói.

Hành trình "Vượt ra ngoài vương miện"

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hương Giang nhắc đến những dấu mốc quan trọng như việc trở thành người chuyển giới đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia tại Vietnam Idol 2012 và sau đó là đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Cô cho biết việc tham gia Miss Universe là một điều không thể tin được.

"Tôi không thể cam kết hành trình này sẽ đi đến đâu. Nhưng nếu có cơ hội để gia tăng sức ảnh hưởng, tôi sẽ không làm điều đó cho một mình. Tôi đang mang theo hy vọng của rất nhiều người", Hương Giang khẳng định. Cô cũng cho biết sẽ coi các đại diện châu Á khác như những người em gái để giữ tinh thần thoải mái nhất tại cuộc thi.