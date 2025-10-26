Chủ Nhật, 26/10/2025
Sức khỏe

Hút thuốc lá làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp

Thành Chung 26/10/2025 15:40

Không chỉ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, hút thuốc lá còn gây ra hệ luỵ nặng nề đến sức khoẻ hệ hô hấp. Cụ thể, khói thuốc lá chứa nicotine có thể làm giảm chức năng phổi, tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, viêm xoang, ung thư phổi.

Theo các chuyên gia y tế: Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có hàng trăm loại hóa chất rất độc hại và khoảng 70 loại có thể gây ung thư. Khói thuốc lá gây kích ứng niêm mạc đường hô hấp, ho, khàn tiếng, đau họng, sổ mũi.

Tiếp xúc thường xuyên với khói thuốc (hút thuốc lá thụ động) làm giảm khả năng làm sạch của lông mao ở đường hô hấp, gây khó khăn trong việc loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, làm giảm chức năng phổi.

14175112a copy
Khói thuốc lá chứa nicotine có thể làm giảm chức năng phổi, tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, viêm xoang, ung thư phổi. Ảnh: Tư liệu

Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến viêm phế quản mạn tính, hen suyễn, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, lao phổi, ung thư phổi...

Có nhiều người lầm tưởng chỉ những người trực tiếp hút thuốc mới bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, tiếp xúc với khói thuốc cũng gây ra những tác hại nghiêm trọng.

Ngoài ảnh hưởng đến hệ hô hấp, trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá thường xuyên có thể chậm phát triển phổi, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. Với người già, khói thuốc lá làm trầm trọng thêm các bệnh mạn tính như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như gia đình, người hút thuốc nên bỏ thói quen có hại này. Gia đình có người nghiện thuốc cần khuyến khích họ cai thuốc. Khi đến những địa điểm công cộng, mỗi người tránh xa những người hút thuốc, đeo khẩu trang để bảo vệ đường hô hấp.

Các chuyên gia đã đưa ra một số biện pháp đơn giản để duy trì hệ hô hấp khỏe mạnh như hít thở sâu, đúng cách để cung cấp cho cơ thể đủ lượng oxy. Các bài tập hít thở của yoga cũng cải thiện chất lượng hơi thở.

Tập thể dục đều đặn giúp tăng cường sức khỏe cho hệ hô hấp, cải thiện sự linh hoạt của phổi. Các môn thể thao hữu ích như đạp xe, bơi lội, đi bộ, chạy bộ...

Sử dụng máy tạo ẩm khi không khí khô để giữ ẩm cho phổi. Dùng những loại hóa chất tẩy rửa không chứa chất gây hại giúp phòng tránh tác động tiêu cực đến hệ hô hấp.

Mỗi người nên có chế độ dinh dưỡng khoa học, khẩu phần ăn uống có nhiều trái cây, rau xanh, uống đủ nước, ưu tiên nước ấm để bảo vệ sức khoẻ đường hô hấp./.

