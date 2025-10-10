Pháp luật Hút thuốc lá nơi công cộng bị xử phạt như thế nào? Bà Trần Thị Hiền (phường Thành Vinh) hỏi: Tôi thường thấy nhiều người vẫn vô tư hút thuốc lá tại các địa điểm công cộng như trong nhà ga, thậm chí cả trong khuôn viên bệnh viện… Tuy nhiên, tôi hiếm khi thấy có ai bị nhắc nhở hay xử phạt. Xin hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi hút thuốc lá nơi công cộng bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Hút thuốc lá nơi công cộng từ lâu đã trở thành vấn đề đáng quan tâm khi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người hút mà còn gây hại cho những người xung quanh thông qua khói thuốc thụ động. Trên thực tế, tình trạng hút thuốc lá tại các quán cà phê, nhà hàng, khu vực công cộng vẫn diễn ra phổ biến, thậm chí có phần công khai, bất chấp những quy định của pháp luật hiện hành.

Ảnh minh họa.

Theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, cá nhân hút thuốc tại nơi có biển báo “Cấm hút thuốc” có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Đây là mức xử phạt trực tiếp đối với người vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc.

Không chỉ cá nhân, các tổ chức, cơ sở kinh doanh cũng có thể bị xử phạt nếu không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc kiểm soát hành vi hút thuốc tại nơi công cộng. Trường hợp không có biển báo “Cấm hút thuốc lá” tại địa điểm cần cấm, hoặc không tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định cấm hút thuốc tại nơi thuộc quyền quản lý, có thể bị xử phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu khu vực được phép dành riêng cho người hút thuốc không đảm bảo điều kiện theo quy định — chẳng hạn như không có phòng tách biệt, không có hệ thống thông khí độc lập, không trang bị dụng cụ chứa tàn thuốc hay thiết bị phòng cháy chữa cháy — thì chủ cơ sở có thể bị xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.