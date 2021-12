Huy động nguồn lực của tất cả các cấp công đoàn cho 'Tết Sum vầy' 2022

Một trong những nội dung đó là xin ý kiến về báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Mặc dù năm 2021 có nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng Công đoàn Nghệ An đã gặt hái rất nhiều thành tựu. Theo đó, năm 2021, trong 17 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Liên đoàn giao thực hiện, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã vượt 09 chỉ tiêu, hoàn thành 6 chỉ tiêu (đạt 100%) và chưa đạt 2 chỉ tiêu.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: D.T

Hội nghị cũng đã góp ý cho kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Với chủ đề “Xuân Bình an” và phương châm “tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Công đoàn Nghệ An đã lên kế hoạch chi tiết cho chương trình Tết Sum vầy năm nay. Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 146/KH-TLĐ ngày 28/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hướng dẫn số 39/HD-TLĐ ngày 09/11/2021 của Tổng Liên đoàn về chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các thành viên Ban Thường vụ đã trao đổi một cách kỹ lưỡng về cách thức thực hiện. Trên tinh thần huy động nguồn lực của tất cả các cấp công đoàn, chương trình "Tết Sum vầy" năm nay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều niềm vui, nhiều sự sẻ chia ấm áp cho đoàn viên, người lao động sau một năm 2021 đầy biến động.

Chương trình "Tết Sum vầy" là một hoạt động thường niên của tổ chức công đoàn, mang ý nghĩa động viên, chia sẻ với người lao động. Ảnh: Thanh Tùng Ngoài ra, hội nghị cũng đã cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; dự thảo Quy chế phối hợp với UBND tỉnh giai đoạn 2022-2026. Trong đó, quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh được xem là nền tảng định hướng để triển khai chương trình phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ cấp trên cơ sở với cơ quan chính quyền đồng cấp.

Nội dung tổ chức "Tết Sum vầy" năm 2022 nhận được nhiều sự quan tâm, góp ý của các đại biểu. Ảnh: D.T

Cũng dịp này, dự thảo đề án vị trí việc làm tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền cũng được đưa ra để Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh góp ý.