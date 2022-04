Huy động nguồn lực để thực hiện tốt các mục tiêu vì trẻ em ​

Đồng chí Bùi Đình Long – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh quan tâm; việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng hiệu quả; công tác bảo vệ, chăm sóc và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em được chú trọng; đời sống sức khỏe, văn hóa, tinh thần, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được chú trọng.

Đặc biệt, sau 01 năm thực hiện Quyết định số 2338/QĐ – UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về Đề án “Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025" đạt được những kết quả quan trọng.

Các thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tham gia cuộc họp. Ảnh: Thu Hương

Về huy động nguồn lực hỗ trợ, trong năm 2021 toàn tỉnh huy động được trên 30,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vận động xã hội toàn tỉnh gần 25,8 tỷ đồng và nguồn ngân sách cấp tỉnh, huyện hơn 4,4 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động, đã có 78.558 lượt trẻ em thuộc các xã ĐBKK vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ thông qua các hình thức khác nhau, như: Hỗ trợ dinh dưỡng; hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; hỗ trợ đồ ấm; hỗ trợ học bổng và chi phí học tập, giúp trẻ em có cơ hội được tiếp tục học tập, phát triển toàn diện và vươn lên trong cuộc sống.

Giai đoạn 2022 - 2025, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ phấn đấu huy động trên 93 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em thuộc 76 xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Công bố Quyết định kiện toàn và ra mắt Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Ảnh: Thu Hương

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Hương

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng đại diện các nhà tài trợ, doanh nghiệp tập trung phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; đồng thời kêu gọi các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục chung sức giúp đỡ, sẻ chia với những khó khăn, thiệt thòi mà các trẻ em khó khăn, khuyết tật ở Nghệ An đang phải gánh chịu.

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long – Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh ghi nhận và cảm ơn các nhà hảo tâm đã tài trợ, hợp tác và đồng hành với tỉnh để giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu vì trẻ em Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả đề án ở giai đoạn 2022-2025. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Duy trì các hoạt động hỗ trợ trẻ em, đảm bảo tính tập trung, có trọng điểm; ưu tiên vào các chương trình mới như: Áo ấm mùa Đông, khám bệnh và cấp thuốc, cung cấp nước sạch, xây dựng trường học, nhà nội trú,… để có nhiều trẻ em thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiếu số và miền núi được hưởng lợi.

Hội đồng Bảo trợ và các nhà tài trợ cần phối hợp với địa phương rà soát và hoàn thiện cơ sở dữ liệu để cung cấp dữ liệu trẻ em cần được giúp đỡ. Việc hỗ trợ phải khảo sát kỹ đảm bảo đúng địa chỉ, đối tượng. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về mục tiêu, giải pháp và kết quả thực hiện đề án, tranh thủ sự ủng hộ, đóng góp của mọi tầng lớp xã hội, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước để giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao giấy chứng nhận và vinh danh các nhà tài trợ tiêu biểu giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2021. Ảnh: Thu Hương

Hội nghị đã công bố Quyết định số 5091 ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Theo đó, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh có 18 thành viên chính thức, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; 02 Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Hội đồng có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, xác định phương hướng, kế hoạch của Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Dịp này, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao giấy chứng nhận vinh danh cho 3 nhà tài trợ tiêu biểu đã có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của tỉnh Nghệ An trong năm 2021.