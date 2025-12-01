Chủ Nhật, 12/10/2025
Huy động xe rô-bốt dập đám cháy lớn gần cây xăng

Báo động tình trạng ném đất đá lên tàu tuyến đường sắt Bắc - Nam

Câu nói của chiến sĩ cảnh sát giữa tâm lũ khiến triệu người rưng rưng xúc động

Rắn độc sinh sôi sau mưa ở phía Nam, nhiều trẻ bị cắn nhập viện

Nổ khí gas gần sân vận động ở Hải Phòng, ít nhất 2 người bị thương

Ấm lòng đội thợ sửa xe tình nguyện giúp người dân Tân Kỳ sau lũ

Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ bẩn vừa được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý

Khoảnh khắc xe ô tô 7 chỗ bất ngờ lao thẳng vào Chủ tịch xã ở Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ

Công an Nghệ An tạm giữ đối tượng đánh nhân viên xe buýt, bắt quỳ gối xin lỗi

Cảnh sát giao thông giăng dây, dùng máy xúc cứu ba người bị nước lũ cuốn

Hổ xuất hiện ở gần khu dân cư, cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo

Cả làng rủ nhau mang bao tải, soi đèn đêm đi săn "lộc biển" sau bão số 10

25 phút chạy đua với "tử thần" đưa cháu bé xuất huyết não đi cấp cứu

Hà Nội ngập sâu, người dân bì bõm lội nước ngay trên sàn xe bus

Quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh ngập sâu do lũ lớn

Đang chằng nhà chống bão, 4 người nhặt được bọc tiền lớn

6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Một bí thư thôn bị cây đè tử vong khi đi chống bão số 10

3 công nhân tử vong, 2 người bị thương sau sự cố hầm lò

3 người trong cùng gia đình tử vong nghi do điện giật

Xôn xao clip phó hiệu trưởng bị tố "ngăn cản đưa học sinh đi viện"

Về quê tránh bão, vợ bị lũ cuốn mất tích ngay trước mắt chồng

Cháy lớn tại bãi giữ xe ở TP Hồ Chí Minh khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy

Nhiều cư dân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP Hồ Chí Minh

Kịp thời cứu người đàn ông trong phòng khóa kín cùng 3 bình gas đã mở van

Cháy lớn thiêu rụi nhiều ki-ốt tại chợ mới ở tỉnh Bắc Ninh

Đi bắt cá ở suối, người phụ nữ ở Quảng Trị bất ngờ thấy quả bom 'khủng'

Nhiều người may mắn thoát nạn khi xe taxi công nghệ đâm thủng tường nhà dân

Tài xế ô tô đi ngược chiều "cứng đầu", nhất quyết không chịu nhường đường

Khỉ đuôi lợn quý hiếm xổng chuồng gây náo loạn, tấn công trẻ em ở TP Hồ Chí Minh

Xe buýt tông xe tải chờ đèn đỏ, suýt gây tai nạn đường sắt

