Huy Hoàng xin từ chức HLV trưởng SLNA

(Baonghean.vn) -Sau chuỗi thành tích thi đấu bết bát đã qua, HLV Huy Hoàng đã xin từ chức.Phan Như Thuật tạm thời được bổ nhiệm lên vị trí huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An.

Sáng 3/6, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức cuộc họp kín với các thành phần cốt cán của câu lạc bộ và đội 1 Sông Lam Nghệ An. Tại cuộc họp, sau khi lắng nghe nguyện vọng xin được rút khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của ông Huy Hoàng vì lý do sức khoẻ, Ban lãnh đạo Câu lạc bộ đã chấp thuận.

Theo đó, người được chọn để thay thế Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đảm nhiệm công việc dẫn dắt Sông Lam Nghệ An kể từ vòng đấu thứ 11 V.League 2023 tới đây sẽ là Huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Huấn luyện viên Huy Hoàng được bổ nhiệm lên vị trí huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An từ đầu mùa giải 2022. Lần đầu tiên trong vai trò huấn luyện viên trưởng của một câu lạc bộ thi đấu tại V.League, huấn luyện viên Huy Hoàng đưa Sông Lam Nghệ An về đích với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia 2022. Tuy nhiên thành tích này không đáp ứng được với kỳ vọng và thực lực vốn có của câu lạc bộ.

Mùa giải 2023 chứng kiến màn lao dốc của Sông Lam Nghệ An trên bảng xếp hạng V.League. Đội bóng này trải qua chuỗi 10 trận chỉ giành 1 chiến thắng, 6 trận hoà và thua tới 3 trận, tạm xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng V.League 2023. Đặc biệt ở vòng 10, Sông Lam Nghệ An thảm bại trên sân Hàng Đẫy trước câu lạc bộ Viettel với tỷ số 0-3.

Với thành tích bết bát như trên, Sông Lam Nghệ An buộc phải thay đổi huấn luyện viên trưởng nhằm mang lại tinh thần mới, lối chơi khởi sắc hơn, qua đó kéo đội chủ sân Vinh thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Sau khi nhận nhiệm vụ mới, Huấn luyện viên Phan Như Thuật chia sẻ: “Trong thời gian qua, Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng và Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã nỗ lực hết sức. Tôi xin cảm ơn Ban Lãnh đạo đã tin tưởng và giao nhiệm vụ. Tôi và các cộng sự sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ”.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật đã đề xuất các trợ lý bao gồm: HLV Phạm Văn Quyến, HLV Phạm Đức Anh cùng 2 huấn luyện viên Đinh Văn Dũng và Phạm Anh Tuấn đang thuộc biên chế Trung tâm đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An.