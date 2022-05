Huyện Kỳ Sơn cùng 4 huyện nước bạn Lào thống nhất các nội dung phối hợp

Tại hội nghị, các đơn vị tham gia báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, đánh giá kết quả hợp tác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và công tác đảm bảo chủ quyền tuyến biên giới.

Các huyện thống nhất các nội dung giao ban, tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh biên giới. Ảnh: Duy Khánh

Trong 5 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng 2 bên biên giới thường xuyên trao đổi tình hình diễn biến dịch, các biện pháp, chủ trương phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ hai nước. Ngày 1/5/2022, sau một thời gian dài phải đóng cửa để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chợ biên giới Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn mở cửa trở lại. Các huyện tiếp tục duy trì hoạt động kết nghĩa giữa 15 cặp bản - bản hai bên biên giới và thành lập các đoàn tổ chức thăm, tặng quà trong dịp Tết cổ truyền của hai nước.



Về xuất, nhập khẩu, tổng kim nghạch xuất khẩu, nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đạt 12,1 triệu USD, tăng hơn 6,22% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 8,5 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 3,6 triệu USD.

Đồng chí Vi Hòe - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn phát biểu tại cuộc giao ban. Ảnh: Duy Khánh

Tại hội nghị, các đơn vị thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ, gồm các nội dung: Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào; Thực hiện Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 giữa huyện Kỳ Sơn với các huyện Noọng Hét, Mường Mọc, Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng và huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào và cụm Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn; Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đảm bảo an ninh biên giới.