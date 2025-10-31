Huyền Lizzie tát thật Chí Nhân: Hậu trường cảnh phim gây chú ý Nữ diễn viên chia sẻ hậu trường cảnh tát thật đồng nghiệp Chí Nhân trong phim "Cách em 1 milimet", tiết lộ lý do cú tát trở nên chân thật ngoài dự kiến.

Tình huống bất ngờ trong cảnh quay cao trào

Trong tập 17 của bộ phim "Cách em 1 milimet" phát sóng tối 30/10, một phân cảnh kịch tính đã thu hút sự chú ý của khán giả khi nhân vật Ngân (Huyền Lizzie) tát mạnh nhân vật Nghiêm (Chí Nhân). Mới đây, diễn viên Huyền Lizzie đã chia sẻ đoạn video hậu trường, hé lộ câu chuyện đằng sau cảnh quay chân thật này.

Theo kịch bản, nhân vật Nghiêm đã buông lời xúc phạm vợ, thậm chí nghi ngờ con gái không phải con ruột mình, khiến Ngân tức giận và ra tay. Cảnh quay đã được hai diễn viên thể hiện đầy nhập tâm, đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.

Huyền Lizzie tát Chí Nhân cực mạnh.

Đoạn clip hậu trường cho thấy, trong lúc diễn, Chí Nhân đã giữ chặt tay trái của Huyền Lizzie. Theo lẽ thường, anh dự đoán cô sẽ dùng tay phải để tát và đã chuẩn bị kỹ thuật né. Tuy nhiên, một chi tiết bất ngờ là Huyền Lizzie thuận tay trái, khiến nam diễn viên hứng trọn cú tát thật từ bạn diễn.

Huyền Lizzie và Chí Nhân ở hậu trường "Cách em 1 milimet".

Phản ứng của dàn diễn viên sau cảnh quay

Ngay sau khi tập phim lên sóng, Huyền Lizzie đã đăng tải clip hậu trường kèm câu hỏi hài hước: "Tát một phát cả nước nghe phải không ạ?". Diễn viên Chí Nhân cũng đáp lại một cách dí dỏm: "Quả này khét đấy! Thầy dạy tennis chắc rất tự hào về em. Ra tay ở Hà Nội mà tận mũi Cà Mau vẫn nghe tiếng bốp rõ mồn một".

Nam diễn viên còn bình luận thêm: "Phải yêu quý nhau lắm mới tát được một cái chất lượng đến vậy nhỉ? Hôm đấy về, anh ăn cơm tối nhai có một bên hàm thôi".

NSƯT Hồ Phong, một đồng nghiệp khác, cũng chia sẻ sự đồng cảm: "Thương Chí Nhân vì mình đã từng là nạn nhân", ám chỉ việc anh từng nhận một cú tát tương tự từ Huyền Lizzie trong phim "Chúng ta của 8 năm sau".

Về phía mình, Huyền Lizzie cho biết cô đã xin phép Chí Nhân để thực hiện cảnh tát thật nhằm mang lại hiệu quả chân thực nhất. Tuy nhiên, cô thừa nhận bản thân cũng không ngờ rằng vì quá nhập tâm vào cảm xúc nhân vật đã khiến cú tát mạnh hơn dự kiến, làm cả đoàn phim bất ngờ.

Thông tin về bộ phim

"Cách em 1 milimet" hiện đang được phát sóng vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng, Trọng Lân, Quỳnh Châu, Hoàng Long và nhiều gương mặt khác.

Ngoài công việc, Huyền Lizzie chia sẻ cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân và chưa có ý định lập gia đình. Cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và tập trung cho vai diễn Ngân trong dự án phim lần này.