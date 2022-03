Huyện miền núi Quỳ Hợp ứng dụng hiệu quả mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Phát huy thư viện pháp luật, ứng dụng mạng xã hội



Là Phó Chủ tịch UBND xã Châu Cường, lại là tuyên truyền viên pháp luật của xã, anh Lê Văn Cả thường vào Thư viện pháp luật điện tử tra cứu thông tin để phục vụ cho công tác. Anh Cả cho hay: “Tôi thấy việc cấp tài khoản để sử dụng thư viện pháp luật điện tử không chỉ tiếp cận, tra cứu thông tin nhanh mà còn giúp mình nắm rõ nội dung nào trong văn bản đã được chỉnh sửa bổ sung, văn bản nào còn hiệu lực, văn bản nào đã hết hiệu lực, văn bản nào đã thay thế… Từ đó, phục vụ cho công việc tốt hơn, chuẩn xác hơn”.

Quỳ Hợp cũng là huyện duy nhất của tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” (song song với cuộc thi của Trung ương) trên trang Thông tin điện tử huyện Quỳ Hợp. Trong năm 2020-2021, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phối hợp với Huyện đoàn, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Công an huyện tổ chức Phiên tòa giả định với chủ đề phòng, chống ma túy học đường tại các trường THPT trên địa bàn, đồng thời Livestream trực tiếp lên các trang Fanpage của trường mình, thu hút được đông đảo học sinh, giáo viên theo dõi.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp đã ban hành Nghị quyết 01 và được UBND huyện cụ thể hóa bằng đề án “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân gắn với việc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 2021-2025”. Từng ban, ngành chủ động xây dựng các kế hoạch tuyên truyền pháp luật cụ thể cho từng loại đối tượng như nông dân, công nhân, viên chức và người lao động, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người lao động; kế hoạch tuyên truyền pháp luật trong nhà trường, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho các xã trọng điểm… và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên đề. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện cũng đã đề xuất với BTV Huyện ủy tại Hội nghị Báo cáo viên của cấp ủy hàng tháng do Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì tổ chức, nếu cần thiết sẽ bố trí 1 chuyên đề về pháp luật do các báo cáo viên pháp luật của huyện chủ trì soạn bài và lên lớp. Đây là một trong những cách làm thiết thực và hiệu quả cao trong thực hiện Ngày pháp luật hàng tháng.

Lực lượng chức năng phối hợp với trường học trên địa bàn huyện Quỳ Hợp tổ chức cho học sinh Ký cam kết phòng chống pháo nổ- an toàn giao thông. Ảnh: CSCC

Một điểm nhấn khác trong năm qua, theo lãnh đạo huyện Quỳ Hợp là xuất phát từ thực tiễn về sự phức tạp của các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện về đất đai và xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Tòa án với Chính quyền cấp xã, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với TAND huyện và các ngành trong khối nội chính dự thảo Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đất đai giữa TAND huyện với Chủ tịch UBND cấp xã và tổ chức Hội nghị ký kết. Trong đó, nêu rõ các đầu việc thuộc các bên chủ trì và đầu việc các bên phải phối hợp, tạo sự chủ động trong công việc, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện về đất đai thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã. Trong quá trình thực hiện Quy chế, đã lồng ghép rất hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai đến cán bộ và nhân dân, được TAND tỉnh và các ban, ngành cấp tỉnh đánh giá cao.

Lực lượng chức năng phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện Quỳ Hợp tuyên truyền ATGT-PCMT. Ảnh: CSCC

Quỳ Hợp cũng là huyện đầu tiên soạn thảo mẫu Hồ sơ cai nghiện bắt buộc để các xã dễ áp dụng. Do phải căn cứ một lúc hơn 10 loại văn bản khác nhau, nên công tác lập hồ sơ cai nghiện ma túy gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, từ năm 2008, Phòng Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với TAND, VKSND, Công an huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện xây dựng Bộ Hồ sơ mẫu về: Cai nghiện bắt buộc, giáo dục tại cấp xã, cai nghiện tại cộng đồng. Sau đó, tập huấn cụ thể cho Công an và công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã. Sau khi có hồ sơ mẫu, đã tháo gỡ được khó khăn cho chính quyền cấp xã trong việc lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, đồng thời, quá trình thẩm định ở Phòng Tư pháp và họp xét ở Tòa án cũng thuận lợi hơn, giảm được thời gian trong việc xét duyệt các hồ sơ này.