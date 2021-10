Huyện Nghi Lộc được thẩm định công nhận đạt huyện nông thôn mới

Sáng ngày 1/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức họp xét, bỏ phiếu công nhận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn NTM năm 2020. Dự hội nghị xét thẩm định về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Nghi Lộc…

Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Tuấn Thừa ủy quyền của lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc đã báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của huyện Nghi Lộc. Báo cáo nêu rõ: Sau 10 năm xây dựng NTM, quy mô nền kinh tế, thu ngân sách của Nghi Lộc có bước tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ và thương mại, giảm nhanh tỷ trọng nông nghiệp.



Giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt 16.868 tỷ đồng, tăng 12.657 tỷ đồng so với năm 2010 và được xếp thứ 3 toàn tỉnh vào năm 2020. Tỷ trọng nông nghiệp năm 2020 chỉ còn 16,9%. Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, thương mại từ 63,06% năm 2010 nay tăng lên 83,1%.

Thu ngân sách đến năm 2020 đạt 452,7 tỷ đồng, tăng gấp 4,25 lần so với năm 2010. Đáng chú ý, trong sản xuất nông nghiệp đã hình thành vùng sản xuất rau cao cấp tập trung với diện tích hơn 600 ha; xây dựng 8 mô hình sản xuất trong nhà lưới với diện tích trên 40.000 m2 áp dụng công nghệ cao. Đến năm 2020 giá trị sản xuất đạt 103 triệu đồng/ha/năm, tăng 45 triệu đồng/ha so với năm 2010 và tăng 21 triệu đồng/ha so với năm 2015. Chăn nuôi được chuyển từ nhỏ lẻ trong khu dân cư sang chăn nuôi theo hướng tập trung công nghiệp, bán công nghiệp.

Quang cảnh huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tư liệu

Trong xây dựng nông thôn mới, Nghi Lộc lấy đầu tư kết cấu hạ tầng đi trước để làm đòn bẩy phát triển cho các lĩnh vực khác. Sau 10 năm xây dựng, kết cấu hạ tầng trên địa bàn được đầu tư đồng bộ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội như: y tế, giáo dục, đào tạo nghề và an sinh xã hội được đảm bảo, mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội và hưởng thụ văn hóa của người dân được cải thiện khá rõ nét. Cảnh quan môi trường sinh thái khu vực nông thôn ngày càng được khang trang, sạch sẽ, bảo tồn và phát huy được giá trị truyền thống bản sắc làng xã của nông thôn Việt Nam.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được xây dựng trong sạch vững mạnh. Bộ máy nhà nước hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. Năm 2020 huyện Nghi Lộc được tỉnh xếp hạng thứ 3/21 huyện, thành, thị về cải cách hành chính. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộ trên địa bàn được giữ vững.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nhật Tuấn. Xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc, Nghi Lộc giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt một cách bền vững, đồng thời phấn đấu có từ 3 - 5 xã nông thôn mới nâng cao, 1 - 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 và từng bước đưa huyện Nghi Lộc trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu ngay sau năm 2025.



Cuộc họp đã được đại diện Vụ Quản lý chất lượng môi trường, đại diện Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phản biện đối với kết quả xây dựng NTM huyện Nghi Lộc; các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương thảo luận đánh giá kết quả khắc phục của huyện Nghi Lộc về những tồn tại hạn chế của một số tiêu chí mà đoàn công tác của Hội đồng Thẩm định Trung ương đã nêu trong quá trình thẩm định tại huyện Nghi Lộc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Trung ương nhấn mạnh: Nghi Lộc cần quan tâm sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung gắn với dịch vụ nông nghiệp, làng nghề và sản phẩm OCOP; quan tâm quy hoạch quản lý đất công để phục vụ mục đích công của các địa phương trong huyện. Nghi Lộc là huyện phát triển kinh tế năng động, là đô thị trong tương lai gần nên huyện cần phải quan tâm xây dựng NTM nâng cao về phát triển đô thị hóa.

Hội đồng Thẩm định Trung ương đã tiến hành bỏ phiếu thông qua. Các thành viên đã nhất trí cao đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện Nghi Lộc đạt huyện NTM năm 2020, đồng thời đề nghị huyện Nghi Lộc hoàn thiện hồ sơ trước khi Thủ tướng ra quyết định.