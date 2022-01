Huyện Quỳnh Lưu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện các ban Tỉnh ủy. Các đồng chí: Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp kinh tế xã hội, QPAN, công tác xây dựng Đảng cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều dấu ấn nổi bật: có 30/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đưa tốc độ phát triển kinh tế đạt 7,36%, cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp - xây dựng tăng 2,52%, dịch vụ tăng 0 68% so với năm 2020; thu ngân sách đạt 540,1 tỷ đồng, vượt 53,2 % so với dự toán; giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 49,15 triệu đồng, tăng 4,58 triệu đồng so với năm 2020. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tháo gỡ khó khăn và thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thế trận ANQP vững chắc. Chất lượng tiêu chí nông thôn mới được nâng lên, toàn huyện huy động trên 2.170 tỷ đồng cho công tác xây dựng nông thôn mới, lũy kế đến năm 2021 có 32/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.