Huyện rẻo cao Tương Dương nỗ lực đạt ‘mục tiêu kép’

Theo báo cáo của UBND huyện Tương Dương, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách đạt hơn 357,5 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020; tổng diện tích gieo trồng đạt gần 4,1 nghìn ha, tăng 2,1% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt gần 7,1 nghìn tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò.

Đồng thời, xây dựng Đề án Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, hiện đã xây dựng được 5 bản đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào làm đường giao thông nông thôn được đẩy mạnh, huy động được hơn 10.000 ngày công và hơn 2.700 m3 cát, sỏi làm đường bê tông nội bản, mở trên 10 km đường vào các khu sản xuất. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mở nhiều lớp đào tạo nghề theo nhu cầu của người lao động trên địa bàn…