Huyện rẻo cao Tương Dương sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày 4/4

Nhằm thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho học sinh, các trường học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Tương Dương đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học trực tiếp vào ngày mai 4/4. Ảnh: Đình Tuân

Để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại trường vào ngày 4/4, các cán bộ, giáo viên, phụ huynh các trường học trên địa bàn huyện Tương Dương cùng chung tay gấp rút tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp để sẵn sàng đón học sinh. Ảnh: Đình Tuân

Do một thời gian dài không sử dụng nên đồ chơi đã bám bẩn, bay màu và xuống cấp. Để trẻ chơi an toàn và tạo sự thích thú cho trẻ ngày đầu tiên tới trường, những ngày này giáo viên, phụ huynh Trường Mầm non Hòa Bình (thị trấn Thạch Giám) đang cùng chung tay vệ sinh và trang trí lại đồ chơi cho trẻ. Ảnh: Đình Tuân