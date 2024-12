Kinh tế Huyện Tân Kỳ bứt phá từ những dự án mới Bức tranh tổng thể của huyện Tân Kỳ sau gần một nhiệm kỳ cho thấy, diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi thay, kinh tế - xã hội phát triển, bản sắc văn hóa được giữ gìn, tạo nên bức tranh sinh động, tươi sáng.

Quê hương đổi mới

Về xã Giai Xuân (Tân Kỳ) dịp này, bên cạnh những cánh đồng mía bát ngát sắp bước vào thu hoạch; mô hình trồng chuối Nam Mỹ cho thu nhập cao… là dự án chăn nuôi lợn quy mô hàng nghìn con của Công ty cổ phần Đầu tư và Chăn nuôi Nghĩa Bình vừa đưa vào hoạt động.

Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty cổ phần Đầu tư và Chăn nuôi Nghĩa Bình tại xã Giai Xuân vừa đưa vào hoạt động trong năm 2024. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Giai Xuân cho biết: Là địa phương thuần nông, đời sống của người dân sống chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi, trong đó cây mía và trồng rừng nguyên liệu là chính, nên khi có dự án lớn vào đầu tư tại địa bàn là địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Cụ thể, khi huyện đưa dự án chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần Đầu tư và Chăn nuôi Nghĩa Bình về địa phương, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động người dân giải phóng mặt bằng, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư. Chỉ trong thời gian ngắn, Giai Xuân đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hơn 24 ha, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vào đầu tư dự án chăn nuôi lợn có quy mô lớn nhất khu vực.

Mô hình trồng chuối xuất khẩu tại Giai Xuân. Ảnh: Quang An

“Sau khi dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm tại chỗ cho 70 lao động của địa phương, có thu nhập ổn định. Không những vậy, dự án còn tạo động lực cho địa phương phát triển về thương mại dịch vụ”, ông Vũ Ngọc Sơn chia sẻ.

Một dự án được người dân Tân Kỳ đón nhận và hưởng lợi trực tiếp đó là Nhà máy may Minh Anh Tân Kỳ được đưa vào hoạt động năm 2021, xây dựng trên khu đất hơn 11 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng và tổng quy mô dự kiến khoảng 10.000 nhân sự. Trước năm 2021, con em Tân Kỳ thường kéo nhau đến các thành phố lớn làm công nhân cho các công ty, doanh nghiệp, mặc dù có việc làm, song bất cập là xa gia đình, phải thuê chỗ ở, chi phí đi lại… nên ảnh hưởng đến thu nhập. Từ ngày có Nhà máy may Minh Anh tuyển dụng công nhân ngay tại địa phương, hàng nghìn con em được vào làm công nhân, có xe đưa đón, gần gũi với gia đình, có thời gian chăm sóc con cái, giảm các khoản chi phí, nên thu nhập ổn định hơn.

Nhà máy Minh Anh Tân Kỳ đi vào hoạt động tạo việc làm cho hàng nghìn lao động ngay địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: Quang An

Chị Nguyễn Thị Lan ở xã Kỳ Tân chia sẻ: Trước đây, chị làm công nhân cho một công ty ở tỉnh Bình Dương, hàng năm đi lại tốn kém tiền tàu xe, vào đó tất cả mọi thứ phục vụ đời sống đều phải mua, thuê, nên dù lương 9 - 10 triệu đồng/tháng, song không còn dư được mấy, trong khi phải xa gia đình. Từ khi Nhà máy may Minh Anh Tân Kỳ đi vào hoạt động, chị quay về quê xin vào làm công nhân, dù mức thu nhập thấp hơn, nhưng không phải thuê nhà trọ, ăn uống cũng tự túc được, nên hàng tháng dành dụm được tiền.

Nhà máy may Minh Anh Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Một lĩnh vực mang tính đột phá cho Tân Kỳ đó là nhiều tuyến giao thông huyết mạch được đầu tư nâng cấp. Đó là tuyến đường Hương - Phú - Hành dài hơn 18 km nối từ trung tâm xã Tân An vào Hương Sơn, Phú Sơn, Nghĩa Hành được Nhà nước đầu tư 148 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm thi công, đã rải nhựa được hơn 15 km, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024.

Thi công nâng cấp tuyến đường Hương - Phú - Hành với chiều dài hơn 18 km, nguồn vốn đầu tư hơn 148 tỷ đồng. Ảnh: Xuân Hoàng

Tuyến đường Tân An đi Đồng Văn vừa được Nhà nước đầu tư hơn 70 tỷ, khởi công tháng 6/2024, hiện nhà thầu đang thi công các công trình trên tuyến. Đây là 1 trong 3 công trình trọng điểm được huyện Tân Kỳ chọn là công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng đó, tháng 10/2024, được Nhà nước đầu tư hơn 70 tỷ đồng, huyện Tân Kỳ khởi công nâng cấp 9 tuyến đường nội thị trấn Tân Kỳ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Những công trình, dự án mới thực sự đã làm đổi thay diện mạo nông thôn, tạo đà cho Tân Kỳ bứt phá đi lên, đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Những chuyển biến tích cực

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo chặt chẽ quá trình chuẩn bị, công tác triển khai chủ động, bài bản, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thi công trên tuyến đường từ ngã tư trung tâm thị trấn đến Trung tâm Y tế huyện thuộc dự án nâng cấp giao thông nội thị trấn Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ cho biết: Trong 4 năm đầu, địa phương thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đầu nhiệm kỳ với bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, biến động thị trường bất động sản, thiên tai…

Tuy nhiên với sự lãnh đạo đúng đắn của các cấp uỷ Đảng, những nỗ lực, cố gắng và hành động quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, những kết quả đạt được là đáng ghi nhận, bức tranh tổng thể về kinh tế- xã hội huyện Tân Kỳ so với mặt bằng chung toàn tỉnh có nhiều nét khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân đạt 8,85%, luôn đứng thứ 6, thứ 7 khối các huyện, thành phố, thị xã và đứng đầu các huyện miền Tây Nghệ An. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (tỷ trọng các ngành nông nghiệp giảm 2,7%, công nghiệp tăng 0,9%, dịch vụ tăng 1,8%). Giá trị tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2024 đạt trên 54 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2020.

Huyện ủy Tân Kỳ là địa phương được Tỉnh ủy chọn đại hội điểm nhiệm kỳ 2025 - 2030, do vậy, thời điểm này địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Quang An

Trong 4 năm đầu nhiệm kỳ, Tân Kỳ luôn phấn đấu thu ngân sách hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Giải ngân vốn đầu tư công luôn nằm trong tốp đầu của khối các huyện, thị xã trong tỉnh. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh hằng năm luôn đạt 100% kế hoạch.

Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Tân Kỳ được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 28 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 2.811 tỷ đồng. Trong đó, có 9 dự án nông nghiệp công nghệ cao, còn lại là các dự án công nghiệp, khai thác khoáng sản.

Đến nay, một số dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết nhiều lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương như: Nhà máy may Minh Anh, trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Giai Xuân… Bên cạnh đó, huyện luôn quan tâm các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp chính quyền địa phương.

Thị trấn Tân Kỳ hôm nay. Ảnh: Xuân Hoàng

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Tân Kỳ đã có 17 xã về đích nông thôn mới, trong đó có 1 xã nông thôn mới nâng cao là Nghĩa Đồng, đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội (từ 17 - 18 xã nông thôn mới). Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tiếp tục được nâng lên, duy trì với 9 năm liên tục đạt xuất sắc; An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Kinh tế nông thôn có nhiều chuyển biến tốt, đời sống nhân dân ấm no, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, số hộ làm ăn khá giả tăng lên rõ rệt. Hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp hoàn thành trước kế hoạch đề ra đã phần nào khẳng định thành công ở Tân Kỳ./.