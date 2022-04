Hy vọng nào cho các tài năng trẻ SLNA tại U23 Việt Nam?

Nhưng chắc chắn, con số 32 tuyển thủ được triệu tập mà nhiều người đã biết là những nhân tố nổi trội nhất trong lứa U23 cũng như trên 23 tuổi mà ông Park Hang-seo vừa tin tưởng, gửi gắm.



Riêng với SLNA, 2 cái tên Văn Việt và Văn Lắm được gọi lần này là con số ít ỏi so với những cái tên trước đó từng được gọi ở những thời điểm khác nhau, gồm Sỹ Hoàng, Bá Sang, Xuân Tiến, Văn Cường, Mạnh Quỳnh, Thành Lâm, Khắc Lương… Khi những Hai Long, Hữu Thắng, Xuân Tú, Văn Tới… còn không được gọi thì thật khó để đến lượt xướng tên những cầu thủ trẻ vừa nêu của lò SLNA, dù họ có tiềm năng thực sự. Với Xuân Tiến hay Văn Cường chẳng hạn, có thể kỳ SEA Games tới ở Campuchia sẽ trở nên “nặng ký” thực sự, khi họ bước vào tuổi 21, 22?

Nguyễn Văn Việt của CLB SLNA được HLV Park Hang-seo triệu tập. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Nếu mọi sự xuôi chèo, mát mái và trụ được ở danh sách cuối cùng, Văn Việt và Văn Lắm liệu có hy vọng gì ở kỳ SEA Games trên sân nhà? Không khó để thấy sau khi công bố danh sách 27 cầu thủ U23 và 3 cầu thủ trên 23 tuổi, ông Park Hang-seo và Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã “quy hoạch” đội hình như thế nào? Hơn nữa, trong bản công bố ban đầu, điều khá lạ lẫm là cả Văn Việt và Văn Lắm đều lọt vào ô “hậu vệ” trong khi sở trường của họ là tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh? Rõ ràng là không ai “nhầm” trong chuyện “quốc gia đại sự” này và nhiều người đoán định toan tính của ông Park Hang-seo khi công bố điều đó.

Lâu nay, các nhân tố được triệu tập trước hết phải là một người đa năng, có thể chơi được nhiều vị trí khi cần thiết. Điều này thực ra không mới và bất cứ ông thầy nào cũng có yêu cầu tối thiểu đó với các học trò. Trọng Hoàng chẳng hạn, rất khó để nói cầu thủ này chơi tốt nhất ở vị trí nào nên từ HLV Calistor cho đến Miura hay Park Hang-seo đều mong muốn có anh trong đội hình. Và phải đến HLV Park Hang-seo với lối chơi 3 trung vệ cặp với đôi cánh hậu vệ biên tấn công, Trọng Hoàng càng trở nên sáng chói dù tuổi đời lúc này không còn trẻ. Xuân Mạnh hay Văn Đức tồn tại được trên tuyển cũng nhờ đảm bảo sự đa năng cần thiết trong sơ đồ quen thuộc và các thời điểm, diễn biến khác nhau của đội bóng. Xuân Mạnh từng có nhiều thời điểm chơi trung vệ trong đội hình ĐT Việt Nam (trận gặp Australia trên sân khách) hay U23 Việt Nam thời Thường Châu, dù ở SLNA cầu thủ này vốn là tiền vệ cánh hay hậu vệ biên tấn công cả trái lẫn phải.

Đặng Văn Lắm của CLB SLNA được HLV Park Hang-seo triệu tập. Ảnh tư liệu Đức Anh

Vậy, khi ông Park Hang-seo “quy hoạch” Văn Việt, Văn Lắm vào hàng hậu vệ là có ngụ ý gì? Không khó để nhận ra rằng, điều đó đúng và có lợi trước hết cho Văn Việt khi vị trí hậu vệ nói chung hay hậu vệ biên tấn công là sở trường của cầu thủ này? Có chăng phải chờ đợi là hiện tại, bộ 3 trung vệ số 1 của U23 Việt Nam rất khó trượt khỏi tay Thanh Bình, Việt Anh, Mạnh Dũng hay Quang Vinh. Trong khi đó, cặp hậu vệ biên tấn công gần như thuộc về Văn Xuân trái - Văn Đô phải. Đây chính là “ô” của Văn Việt ở vị trí dự bị của Văn Đô nếu cầu thủ này đạt được trạng thái tốt nhất và có diễn biến bất thường xảy ra với lựa chọn ban đầu?

Ở hàng tiền vệ, ông Park Hang-seo chọn Hùng Dũng, Hoàng Đức chắc chắn là để chọn đội hình chính, chưa kể Hoàng Anh vừa nhận nhiệm vụ Đội trưởng U23 cũng coi như là bộ 3 dành cho ưu tiên 1. Văn Lắm nếu đạt được yêu cầu của ông Park Hang-seo và Ban huấn luyện thì có thể là lựa chọn số 2 hoặc số 3 cho vị trí tiền vệ tấn công hoặc phòng ngự nhờ kinh nghiệm nhiều năm chơi V. League?

ĐT U23 Việt Nam trong 1 buổi tập. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Như vậy, rất khó để hy vọng Văn Việt hay Văn Lắm có mặt trong đội hình 1 của U23 Việt Nam tới đây. Thực ra, liên tiếp các kỳ SEA Games gần đây, việc SLNA không góp được các cầu thủ xuất sắc cho U23 là điều không mới, vì lò đào tạo trẻ này đang dần tụt lại so với Hà Nội, Viettel hay PVF. Việc chỉ có tên Văn Việt, Văn Lắm trong danh sách ban đầu vì vậy không làm ai bất ngờ, so đo. Mong rằng, 2 cầu thủ trẻ này sẽ cố gắng hết mức để dù chỉ vào sân từ ghế dự bị vẫn để lại dấu ấn riêng, đóng góp cụ thể cho đội bóng. Cơ hội có thể không nhiều nhưng nếu may mắn gặp được thì phải bằng ý chí, quyết tâm cao nhất để giành lấy, để chiến thắng.

Các đàn anh Văn Đức, Xuân Mạnh từng được “gọi vớt” đi VCK U23 châu Á 2018 ở Thường Châu để sau đó làm nên chuyện lớn, thì Văn Việt, Văn Lắm dù có dự bị vẫn có cơ hội để làm được một điều gì đó, nếu thực sự kiên nhẫn và bùng nổ khi cần, phải không các bạn trẻ?