Hyperkin Competitor: Tay cầm Xbox mang 'hồn' PlayStation Tay cầm có dây Hyperkin Competitor cho Xbox gây ấn tượng với thiết kế đối xứng, cần analog Hall Effect chống trôi và cò súng phản hồi xúc giác, là lựa chọn lý tưởng cho các game 2D.

Hyperkin Competitor là một mẫu tay cầm có dây độc đáo dành cho hệ máy Xbox và PC, nổi bật với thiết kế đối xứng lấy cảm hứng từ tay cầm PlayStation. Sản phẩm này hướng đến những game thủ Xbox mong muốn có một trải nghiệm điều khiển tự nhiên hơn cho các tựa game 2D, nhờ vào việc trang bị các công nghệ hiện đại như cần analog và cò súng Hall Effect, hứa hẹn độ chính xác và độ bền vượt trội.

Thiết kế tổng thể của tay cầm Hyperkin Competitor.

Thiết kế đối xứng: Một lựa chọn quen thuộc trên nền tảng mới

Thoạt nhìn, Hyperkin Competitor dễ khiến người dùng liên tưởng đến tay cầm DualSense của PlayStation 5. Toàn bộ bố cục các nút bấm và cần analog đều tuân theo kiểu xếp chồng đối xứng, với cụm D-pad được đặt ở vị trí cao hơn, thay vì bố cục bất đối xứng truyền thống của Xbox. Thiết kế công thái học này mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và chắc chắn, quen thuộc với những ai đã từng sử dụng tay cầm của Sony.

Vỏ tay cầm được làm từ nhựa cứng cáp, cho cảm giác bền bỉ khi sử dụng. Dù mang một thiết kế lạ lẫm trên hệ sinh thái Xbox, sự kết hợp này lại hoạt động hiệu quả, đặc biệt là với các thể loại game cụ thể.

Cụm phím D-pad và cần analog trái theo phong cách PlayStation.

Trải nghiệm điều khiển chính xác và bền bỉ

Điểm nhấn công nghệ lớn nhất trên Hyperkin Competitor chính là việc sử dụng cảm biến hiệu ứng Hall cho cả hai cần analog và cò súng (triggers). Công nghệ này mang lại nhiều lợi ích đáng kể so với các tay cầm truyền thống.

Công nghệ Hall Effect: Lời giải cho bài toán trôi cần analog

Cần analog hiệu ứng Hall sử dụng từ trường để xác định vị trí, loại bỏ hoàn toàn sự tiếp xúc vật lý giữa các bộ phận. Điều này giúp triệt tiêu hiện tượng "trôi cần" (stick drift) – một lỗi phổ biến gây ra do sự mài mòn theo thời gian. Kết quả là người dùng có được độ chính xác cao hơn khi ngắm bắn trong các game FPS như DOOM: The Dark Ages và sự ổn định lâu dài.

Bên cạnh đó, cò súng Hall Effect Impulse Triggers cũng được tích hợp phản hồi xúc giác, tạo ra những rung động chân thực khi thực hiện các hành động trong game, mang lại trải nghiệm nhập vai sâu sắc hơn.

Các nút bấm quen thuộc của Xbox được tích hợp đầy đủ.

D-Pad lý tưởng cho game đối kháng và đi cảnh

Vị trí đặt D-pad của Competitor là ưu điểm lớn nhất khi chơi các tựa game 2D. Việc đặt D-pad ở phía trên giúp ngón tay cái có tư thế điều khiển tự nhiên hơn, dễ dàng thực hiện các chuỗi combo phức tạp trong game đối kháng hay các pha di chuyển chính xác trong game đi cảnh như Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons.

Tính năng bổ sung và khả năng tương thích

Hyperkin Competitor không chỉ tập trung vào thiết kế và công nghệ cốt lõi mà còn trang bị nhiều tính năng hữu ích khác. Tay cầm có hai nút phụ ở mặt sau có thể lập trình lại, cho phép người dùng gán các chức năng như L3/R3 để thao tác nhanh hơn và giảm hao mòn cho cần analog. Sản phẩm cũng tích hợp đầy đủ các nút chức năng của Xbox như nút Home (Nexus), nút Share, cổng âm thanh 3.5mm và nút tắt tiếng micro.

Cổng kết nối USB-C và các nút cò súng.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:

Tính năng Thông số Tương thích Xbox Series X|S, PC Windows Kết nối Có dây (cáp USB-C sang USB-A đi kèm) Cần Analog Hiệu ứng Hall (Hall Effect) Cò súng Hall Effect Impulse Triggers với phản hồi xúc giác Nút phụ 2 nút ở mặt sau có thể lập trình Cổng âm thanh 3.5 mm

Đánh giá cuối cùng: Ai nên sở hữu Hyperkin Competitor?

Hyperkin Competitor là một sự lựa chọn hấp dẫn cho một nhóm đối tượng người dùng cụ thể. Dù không phải là sản phẩm dành cho tất cả mọi người, nó giải quyết xuất sắc những nhu cầu mà các tay cầm Xbox tiêu chuẩn chưa đáp ứng tốt.

Mặt sau của tay cầm với các nút phụ có thể lập trình.

Sản phẩm này phù hợp với bạn nếu:

Bạn là người hâm mộ các tựa game 2D, game đối kháng, và game đi cảnh trên Xbox.

Bạn ưa thích thiết kế tay cầm đối xứng của PlayStation và muốn có trải nghiệm tương tự trên Xbox.

Bạn ưu tiên độ bền và độ chính xác cao, đặc biệt là công nghệ Hall Effect chống trôi cần analog.

Bạn nên cân nhắc lựa chọn khác nếu:

Bạn cần một tay cầm không dây để có sự tự do di chuyển.

Bạn đã hoàn toàn quen thuộc và chỉ muốn sử dụng bố cục bất đối xứng truyền thống của Xbox.

Nhìn chung, Hyperkin Competitor là một sản phẩm chất lượng cao, mang đến một giải pháp điều khiển độc đáo và hiệu quả cho hệ sinh thái Xbox, đặc biệt giá trị với những ai đam mê các thể loại game cổ điển và đối kháng.