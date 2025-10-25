Hyundai Elantra Hybrid giá 26.695 USD, 4,3 l/100 km Đứng thứ nhì trong nhóm hybrid rẻ nhất năm 2025, Hyundai Elantra Hybrid có công suất khoảng 139 mã lực, mức tiêu thụ 4,3 lít/100 km và giá 26.695 USD tại Mỹ; đối thủ gồm Corolla Hybrid, Prius, Civic Hybrid.

Hyundai Elantra Hybrid góp mặt trong bảng xếp hạng 10 mẫu hybrid rẻ nhất năm 2025, đứng ở vị trí thứ nhì với giá 26.695 USD. Theo dữ liệu được cung cấp, xe có công suất khoảng 139 mã lực và mức tiêu thụ nhiên liệu 4,3 lít/100 km. Ở cùng danh sách, các tên tuổi quen thuộc như Toyota Corolla Hybrid, Toyota Prius, Kia Niro Hybrid và Honda Civic Hybrid tạo nên bức tranh cạnh tranh trực tiếp về giá trị và hiệu quả.

Bài viết tập trung phân tích những dữ kiện sẵn có: giá bán, mức tiêu thụ và công suất, đồng thời đặt Elantra Hybrid vào tương quan so với các đối thủ trong nhóm để làm rõ định vị.

Ngôn ngữ thiết kế hướng hiệu quả

Nguồn dữ liệu không mô tả chi tiết ngoại hình, nhưng qua cách Elantra Hybrid được xếp hạng theo tiêu chí giá và mức tiêu thụ, có thể thấy trọng tâm của phiên bản này là hiệu quả sử dụng. Với vai trò là một biến thể hybrid, cách tiếp cận thiết kế thường ưu tiên khí động học và thực dụng để hỗ trợ mức tiêu hao thấp; tuy nhiên, tài liệu hiện có không cung cấp thông tin cụ thể để đi sâu hơn.

Khoang lái và trải nghiệm người dùng

Thông tin về chất liệu, hệ thống giải trí hay tiện nghi trên Elantra Hybrid chưa được nêu trong nguồn. Vì vậy, đánh giá nội thất trong phạm vi bài viết này chỉ ghi nhận rằng biến thể hybrid thường đồng bộ trải nghiệm hướng tới hiệu quả vận hành và tiết kiệm nhiên liệu. Chi tiết hơn về vật liệu, không gian và trang bị sẽ cần tham khảo thêm từ nhà sản xuất hoặc công bố kỹ thuật chính thức.

Hiệu năng và cảm giác lái

Theo số liệu được cung cấp, Hyundai Elantra Hybrid có công suất khoảng 139 mã lực. Mức công suất này nhấn mạnh triết lý cân bằng giữa vận hành đủ dùng và tối ưu tiêu hao, phù hợp với vai trò là mẫu xe hướng tới chi phí sở hữu hợp lý. Dữ liệu về mô-men xoắn, hộp số, hệ dẫn động hay khả năng tăng tốc 0–100 km/h không được nêu; vì vậy bài viết không đưa ra kết luận về các thông số này.

Mức tiêu thụ 4,3 lít/100 km là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng của Elantra Hybrid trong danh sách năm 2025. Con số này giúp xe đứng ở nhóm tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu trong danh sách, chỉ xếp sau Toyota Prius bản nâng cấp 2026 với mức 4,1 lít/100 km theo dữ liệu được công bố.

An toàn và công nghệ hỗ trợ lái

Nguồn dữ liệu không cung cấp thông tin về gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao hay các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cũng như chưa có ghi nhận xếp hạng an toàn từ các tổ chức độc lập. Người mua nên tham khảo chi tiết từ công bố chính thức tại thị trường quan tâm trước khi đưa ra quyết định.

Giá bán và định vị so với đối thủ

Elantra Hybrid được niêm yết 26.695 USD tại Mỹ, là mẫu hybrid có giá rẻ thứ nhì trong danh sách năm 2025. Tương quan giá – hiệu quả của mẫu xe này nổi bật nhờ mức tiêu thụ 4,3 lít/100 km, tốt hơn nhiều đối thủ có giá cao hơn.

So kè trực tiếp trong danh sách 2025

Mẫu xe Giá tham khảo (USD) Công suất (mã lực) Mức tiêu thụ (lít/100 km) Toyota Corolla Hybrid 25.770 Không nêu 4,7 Hyundai Elantra Hybrid 26.695 Khoảng 139 4,3 Kia Niro Hybrid 28.435 Không nêu 4,4 Toyota Prius (bản nâng cấp 2026) 29.745 Gần 194 4,1 Honda Civic Hybrid Khoảng 30.490 200 4,8

Qua bảng so sánh, Elantra Hybrid đắt hơn Corolla Hybrid nhưng tiết kiệm hơn (4,3 so với 4,7 lít/100 km). So với Prius, Elantra có giá thấp hơn đáng kể nhưng mức tiêu thụ cao hơn (4,3 so với 4,1 lít/100 km). Trước Civic Hybrid, Elantra rẻ hơn và tiết kiệm hơn, đổi lại công suất thấp hơn (khoảng 139 so với 200 mã lực).

Thông số chính được nêu

Hạng mục Giá trị Giá tham khảo tại Mỹ 26.695 USD Công suất Khoảng 139 mã lực Mức tiêu thụ nhiên liệu 4,3 lít/100 km

Xe hybrid gia re anh 9

Kết luận

Hyundai Elantra Hybrid nổi bật nhờ mức giá 26.695 USD và mức tiêu thụ 4,3 lít/100 km, tạo lợi thế rõ rệt về chi phí vận hành trong nhóm hybrid rẻ nhất năm 2025. So với đối thủ, Elantra Hybrid tiết kiệm hơn Corolla Hybrid và Civic Hybrid, trong khi vẫn có giá cạnh tranh so với Kia Niro Hybrid; đổi lại, công suất chỉ ở mức khoảng 139 mã lực, thấp hơn những mẫu thiên về hiệu năng như Civic Hybrid hay SUV hybrid hạng C có công suất cao hơn.

Với những dữ kiện đang có, Elantra Hybrid phù hợp với người dùng ưu tiên hiệu quả nhiên liệu và chi phí sở hữu. Thông tin chi tiết hơn về trang bị nội – ngoại thất, an toàn chủ động và các tùy chọn sẽ cần được cập nhật khi có công bố chính thức tương ứng từng thị trường.