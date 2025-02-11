Hyundai Ioniq 9 BigTime concept: off-road hóa từ Calligraphy Hyundai hợp tác kênh YouTube BigTime thực hiện Ioniq 9 BigTime concept cho SEMA: treo nâng, lốp BFGoodrich mọi địa hình, mâm OZ Racing trắng, đèn nóc và tem nâu–be cảm hứng thập niên 1970.

Hyundai giới thiệu Ioniq 9 BigTime concept tại SEMA, thành quả hợp tác với kênh YouTube BigTime, tập trung vào dáng dấp off-road và bổ sung năng lực đi địa hình cơ bản. Dựa trên phiên bản Ioniq 9 Calligraphy dẫn động bốn bánh, chiếc concept nhận treo nâng, lốp BFGoodrich mọi địa hình bọc quanh mâm OZ Racing màu trắng, đèn trợ sáng gắn nóc và bộ tem nâu–be gợi nhớ thập niên 1970. Đây là một bản dựng mang tính trình diễn, nhiều khả năng không trực tiếp chi phối sản phẩm thương mại của Hyundai.

BigTime concept: ý tưởng SEMA trên nền Ioniq 9

Ioniq 9 là mẫu xe điện mới nhất của Hyundai, mở bán từ đầu năm nay, vốn không định hướng off-road với khoảng sáng gầm tiêu chuẩn 6,9 inch. Hai thành viên Jeremiah Burton và Zach Jobe của BigTime kết hợp cùng Hyundai để tạo ra diện mạo táo bạo hơn và tăng chút năng lực địa hình cho Ioniq 9, phục vụ tinh thần trình diễn tại SEMA.

hyundai ioniq 9 bigtime concept

Treo nâng, lốp BFGoodrich và mâm OZ Racing trắng

Nâng cấp quan trọng nhất trên Ioniq 9 BigTime là hệ treo được nâng cao. Hyundai không công bố mức tăng cụ thể, nhưng hình ảnh cho thấy khoảng sáng mở rộng đủ để chứa bộ lốp mọi địa hình BFGoodrich gai lớn bên trong vòm bánh. Bộ lốp này được lắp trên mâm OZ Racing màu trắng, tạo khí chất xe rally rõ rệt và góp phần định hình phong cách cho bản dựng.

Với lốp gai lớn và treo nâng, Ioniq 9 BigTime có thể di chuyển linh hoạt hơn trên lối đất đá nhẹ, đồng thời cải thiện góc tới và góc thoát so với xe tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đây vẫn là một concept thiên về hình ảnh và trải nghiệm trình diễn; Hyundai không công bố các tinh chỉnh cơ khí sâu hơn ngoài hệ treo và bánh lốp.

hyundai ioniq 9 bigtime concept

Đèn trợ sáng nóc và tem nâu–be cảm hứng thập niên 1970

Ioniq 9 BigTime được bổ sung thanh đèn trợ sáng gắn trên mui, hỗ trợ quan sát khi di chuyển đêm trên lối mòn. Phần ngoại thất phủ tem nâu–be phong cách thập niên 1970, đi cùng logo Hyundai cỡ lớn trên nắp ca-pô và chữ BigTime nổi bật trên cửa sau và vè. Theo nhóm BigTime, cách phối màu này lấy cảm hứng từ chiếc đầu kéo Kenworth cabover đời 1977 mà họ mua cho kênh trong năm trước.

hyundai ioniq 9 bigtime concept

Nền tảng Ioniq 9 Calligraphy: hai mô-tơ AWD, 422 hp

Bản dựng xuất phát từ Ioniq 9 Calligraphy – cấu hình cao cấp nhất của dòng xe, giá khởi điểm 76.590 USD. Phiên bản này sử dụng hệ truyền động hai mô-tơ, dẫn động bốn bánh, công suất 422 hp và mô-men xoắn 516 lb-ft (tương đương khoảng 700 Nm). Trên xe tiêu chuẩn, khoảng sáng gầm 6,9 inch cho thấy Ioniq 9 không phải một mẫu off-road thuần túy; vì vậy, nâng cấp treo và lốp của BigTime chủ yếu mang lại diện mạo hầm hố cùng khả năng xử lý mặt đường xấu tốt hơn ở mức cơ bản.

Hạng mục Ioniq 9 Calligraphy (cơ sở) Ioniq 9 BigTime concept Cấu hình truyền động Hai mô-tơ, AWD Giữ nguyên Công suất 422 hp Giữ nguyên Mô-men xoắn 516 lb-ft (~700 Nm) Giữ nguyên Khoảng sáng gầm 6,9 inch Treo nâng (không công bố thông số) Bộ lốp Thông số tiêu chuẩn BFGoodrich mọi địa hình Mâm Thiết kế tiêu chuẩn OZ Racing màu trắng Chiếu sáng hỗ trợ Không Thanh đèn trợ sáng trên mui Trang trí ngoại thất Màu tiêu chuẩn Tem nâu–be cảm hứng 1970s, logo lớn Giá khởi điểm (bản gốc) 76.590 USD -

Đặt trong bức tranh SEMA: trào lưu SUV địa hình

SEMA năm nay chứng kiến làn sóng SUV/crossover địa hình. Toyota nâng cấp Corolla Cross Hybrid với bản Nasu Edition và lắp động cơ V-6 hiện đại vào một chiếc Land Cruiser cổ điển. Nissan giới thiệu Dune Patrol dựa trên Armada, chuẩn bị Frontier Rapid Runner cho những chuyến đi dọc bờ sông, và hợp tác Forsberg Racing tạo nên một chiếc Patrol cổ điển công suất 1.000 hp. Ioniq 9 BigTime góp thêm màu sắc, khẳng định cách tiếp cận giàu cảm xúc của các bản dựng điện hóa.

Giá trị sử dụng: vừa đủ cho lối mòn, nhấn mạnh cá tính

Nhìn ở góc độ thực dụng, lốp gai BFGoodrich sẽ cải thiện độ bám trên bề mặt sỏi, đất cứng; treo nâng giúp thoáng gầm hơn trước các ụ đất thấp; thanh đèn nóc hữu ích khi di chuyển ban đêm. Tuy vậy, do không có thay đổi cơ khí chuyên sâu được công bố, Ioniq 9 BigTime hợp lý nhất cho các cung đường nhẹ, đồng thời phục vụ nhu cầu cá nhân hóa và thể hiện phong cách.

Kết luận

Ioniq 9 BigTime concept không tái định nghĩa khả năng off-road của SUV điện, nhưng thành công trong việc “off-road hóa” một mẫu xe đường trường bằng những hạng mục nâng cấp đúng trọng tâm: treo, lốp, chiếu sáng và phong cách. Dự án do Hyundai và BigTime đồng thực hiện là lời nhắc rằng chỉ cần vài can thiệp chọn lọc, Ioniq 9 có thể mang diện mạo phóng khoáng, vui tươi hơn, dù tác động tới xe thương mại trong tương lai nhiều khả năng là tối thiểu.