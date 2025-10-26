Hyundai Santa Fe, Creta, Tucson: trải nghiệm lái thử HTV khai mạc Chất riêng dẫn lối tại Aeon Mall Hà Đông với robot Spot và loạt xe Santa Fe, Creta, Tucson. Khách tham quan lái thử, tương tác robot, nhận ưu đãi bảo hành 8 năm và hỗ trợ tài chính tới 200 triệu đồng.

Hyundai Thành Công Việt Nam khai mạc chuỗi sự kiện Chất riêng dẫn lối tại Aeon Mall Hà Đông, đặt trọng tâm vào trải nghiệm lái thử các mẫu Santa Fe, Creta, Tucson và trình diễn robot Spot. Khách tham quan có thể trực tiếp cầm lái, quan sát công nghệ và nhận các ưu đãi trong tháng 10, bao gồm bảo hành kéo dài tới 8 năm và hỗ trợ tài chính lên đến 200 triệu đồng.

Bên cạnh trưng bày xe, robot Spot trở thành điểm nhấn công nghệ, cho phép người xem tương tác trực tiếp để hình dung cách các giải pháp di chuyển thông minh có thể hỗ trợ con người trong môi trường vận hành thực tế.

Robot Spot thu hút sự chú ý tại khu vực trưng bày xe Hyundai.

Trải nghiệm công nghệ và lái thử: trọng tâm của sự kiện

Theo ban tổ chức, hoạt động chính của Chất riêng dẫn lối là cho khách tham quan lái thử các mẫu xe Hyundai hiện đang thu hút thị trường: Santa Fe, Creta và Tucson. Mỗi bài lái thử tập trung vào cảm giác cầm lái và những khác biệt về thiết kế, công nghệ, tính năng an toàn giữa các dòng xe, qua đó giúp người dùng đưa ra lựa chọn phù hợp nhu cầu.

Song song, khách tham quan được tương tác với robot Spot – một nền tảng robot cơ động, thể hiện cách Hyundai tiếp cận tương lai của giải pháp di chuyển thông minh bằng công nghệ cảm biến, nhận thức môi trường và thao tác tự động.

Ngôn ngữ thiết kế: nhận diện đa dạng theo từng phân khúc

Qua khu trưng bày, người xem có thể so sánh trực tiếp các định hướng thiết kế khác nhau giữa Santa Fe, Creta và Tucson. Sự khác biệt về tỷ lệ thân xe, tạo hình bề mặt và nhấn nhá chi tiết ngoại thất phản ánh rõ định vị phân khúc, từ mẫu xe đô thị đến SUV gia đình cỡ lớn. Việc đặt các mẫu xe cạnh nhau giúp quá trình đánh giá thị giác trở nên nhanh và trực quan.

Cabin và trải nghiệm người dùng

Các hoạt động trải nghiệm tại chỗ cho phép người tham gia kiểm tra nhanh cách bố trí khoang lái, giao diện điều khiển và không gian sử dụng của từng mẫu xe. Theo ghi nhận tại sự kiện, khách tham quan chú ý tới tính tiện dụng và công nghệ hỗ trợ – các yếu tố vốn tạo ra khác biệt trong quá trình sử dụng hằng ngày. Mục tiêu của phần trải nghiệm là giúp người lái cảm nhận thực tế về sự thuận tiện và mức độ thân thiện của hệ thống giải trí – kết nối.

Hiệu năng và cảm giác lái

Ở vòng lái thử, cảm giác đánh lái, độ êm và phản hồi tổng thể được nhiều người quan tâm. Do mang tính trải nghiệm tại chỗ, đánh giá hiệu năng chi tiết phụ thuộc từng điều kiện và thời lượng lái thử. Tuy vậy, việc có thể trực tiếp cầm lái giúp khách tham quan định hình được đặc tính vận hành cơ bản của từng mẫu xe trước khi cân nhắc sâu hơn.

Khách tham quan được trải nghiệm lái thử các mẫu xe Hyundai tại sự kiện.

An toàn và công nghệ: robot Spot như một biểu tượng

Robot Spot được giới thiệu như cầu nối giữa con người và giải pháp di chuyển thông minh. Ra mắt năm 2022, Spot được thiết kế để hoạt động trong nhiều môi trường khắc nghiệt. Hệ thống cảm biến gồm camera stereo, cảm biến chiều sâu và lidar cho phép robot tự lập bản đồ 3D, di chuyển linh hoạt, an toàn ở địa hình phức tạp.

Phiên bản mới của Spot được nâng cấp cánh tay robot 6 bậc tự do, cho phép nắm, mang, mở cửa hoặc xoay van với độ chính xác cao. Camera 4K và đèn LED hỗ trợ quan sát, xử lý vật thể và thực hiện tác vụ tự động trong môi trường có con người hiệu quả hơn. Việc cho phép khách tham quan tương tác trực tiếp với Spot giúp làm rõ cách các nền tảng cảm biến – nhận thức có thể hỗ trợ vận hành an toàn trong bối cảnh thực tế.

Thành phần Mô tả kỹ thuật chính Khả năng hoạt động Thiết kế cho môi trường khắc nghiệt, di chuyển linh hoạt Nhận thức môi trường Camera stereo, cảm biến chiều sâu, lidar; lập bản đồ 3D Thao tác Cánh tay 6 bậc tự do; có thể nắm, mang, mở cửa, xoay van Quan sát Camera 4K, đèn LED hỗ trợ nhận diện và xử lý vật thể Thời điểm ra mắt Năm 2022

Giá trị và định vị trong tháng 10

Trong tháng 10, Hyundai áp dụng các ưu đãi cho một số dòng xe, gồm thời gian bảo hành kéo dài tới 8 năm và hỗ trợ tài chính lên đến 200 triệu đồng. Các ưu đãi này hướng tới việc giảm chi phí sở hữu ban đầu và gia tăng độ yên tâm cho khách hàng trong giai đoạn đầu sử dụng.

Sau điểm dừng tại Aeon Mall Hà Đông, chuỗi Chất riêng dẫn lối dự kiến tiếp tục tổ chức tại Gigamall Thủ Đức (25–26/10/2025) và Aeon Mall Tân Phú (15–16/11/2025), tạo điều kiện để người dùng ở khu vực phía Nam có cơ hội trải nghiệm tương tự.

Kết luận: trải nghiệm cô đọng, nhấn mạnh công nghệ

Chất riêng dẫn lối tạo ra một không gian gọn, trực quan để người dùng thử xe và tiếp cận công nghệ. Điểm mạnh nằm ở hoạt động lái thử liền mạch, trưng bày đủ các mẫu chủ lực và phần trình diễn robot Spot giúp làm rõ định hướng công nghệ của Hyundai.

Ở chiều ngược lại, đánh giá hiệu năng sâu và so sánh chi tiết thông số kỹ thuật cần thêm thời gian và điều kiện thử nghiệm chuyên biệt. Tuy nhiên, với những ai đang cân nhắc Santa Fe, Creta hoặc Tucson, việc được lái thử ngay tại chỗ và tham khảo ưu đãi trong tháng 10 là cơ sở tốt để tiến tới bước tiếp theo.