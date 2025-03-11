Xã hội Hyundai Thành Công Việt Nam đồng hành thắp sáng ước mơ người lính của "lá chưa lành” tại Nghệ An Tháng 11/2025, Hyundai Thành Công Việt Nam đã đến Nghệ An để tiếp thêm niềm tin cho cậu học trò nhỏ Đặng Công Vinh trong hành trình vượt khó vươn lên.

Một phần ước mơ cho mẹ, một phần con gửi đất nước

Căn nhà nhỏ tại thôn 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (cũ) vẫn đang lưu giữ những dấu vết của nước lũ cách đây chưa đầy một tháng. Ảnh hưởng từ cơn bão số 10 và 11, căn nhà tạm của hai mẹ con em Công Vinh bị ngập hơn 1 mét. "Ngập lụt quá, sách vở ướt, nhưng mà con cũng chỉ giữ được một phần, còn một phần thì ướt hết", em Vinh kể với giọng điềm tĩnh của một cậu học trò đã quen với những khó khăn. Bởi đó không phải là lần đầu tiên em cùng mẹ trải qua những thử thách.

Căn nhà tạm mà hai mẹ con em Công Vinh đang ở nhờ tại Nghệ An.

Năm lên lớp 3, em đã phải chịu nỗi đau mất cha. Từ đó, chị Lê Thị Vân, mẹ của Vinh, nuôi con bằng những công việc không ổn định, từ làm ruộng, làm nông đến nhận làm thuê đủ nghề.

“Mệt thì mệt lắm rồi, nhưng phải bấm bụng mà chịu thôi. Thương con thì nhiều cái để trong lòng, nói ra chỉ sợ con biết mà buồn”, chị Vân nghẹn ngào.

Giữa những khó khăn ấy, điều làm người mẹ hạnh phúc và tự hào nhất chính là thành tích học tập của con trai. Vinh luôn đạt học sinh giỏi nhiều năm liền. Ngoài giờ học chính, Vinh thường học thêm trên lớp. Về nhà, em luôn chăm chỉ lên mạng xem các thầy cô giảng lại những bài mình đã học và làm lại những bài tập.

Những tấm giấy khen thành tích học tập của em Công Vinh.

Vì hoàn cảnh khó khăn, sợ mẹ không đủ kinh phí để nuôi em đến đại học, nên Vinh mong muốn đăng ký theo Trường Lục Quân 1. Khi được hỏi về ước mơ, em Vinh không ngần ngại chia sẻ: “Một phần là vì mẹ, một phần là ước mơ của em, em mong được cống hiến cho đất nước".

Là động lực lớn nhất, là tất cả niềm hy vọng của mẹ, Vinh luôn kiên định vững vàng trên con đường phía trước: "Bản thân em luôn luôn quyết tâm, tự nhắc mình không được bỏ cuộc".

Với Công Vinh, mỗi ngày đến lớp không chỉ là hành trình tìm tri thức mà còn là lời hứa với người cha đã khuất rằng em sẽ mạnh mẽ và trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ.

Hyundai Thành Công Việt Nam - Cùng bạn vững bước tương lai

Thấu hiểu những câu chuyện vượt khó của Công Vinh, ông Nguyễn Xuân Ngọc - đại diện Hyundai Thành Công Việt Nam tại Nghệ An, đã cùng Chương trình "Cặp lá yêu thương" đến thăm và trao tặng suất học bổng cùng phần quà hỗ trợ trị giá 20,5 triệu đồng cho “lá chưa lành”.

Đại diện Hyundai Thành Công Việt Nam trò chuyện cùng em Công Vinh.

Chuyến thăm không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn là lời động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho em nhỏ đầy nghị lực. Đại diện Hyundai Vinh đã gửi gắm tình cảm chân thành của tập thể doanh nghiệp với niềm tin rằng mỗi hành động yêu thương, dù nhỏ bé, đều có thể góp phần nuôi dưỡng ước mơ lớn.

Hoạt động nằm trong chuỗi hành trình nhân ái Hyundai Thành Công triển khai xuyên suốt cùng "Cặp lá yêu thương" trong suốt nhiều năm qua. Tại mỗi điểm đến, Đại diện Hyundai Thành Công đều lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì một Việt Nam bền vững.

Doanh nghiệp tin rằng đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ là cách bền vững nhất để kiến tạo tương lai. Mỗi món quà gửi trao không chỉ là sự giúp đỡ ngắn hạn, mà là sự đồng hành dài lâu để các em sẽ có đủ nghị lực để vững bước trên con đường chinh phục ước mơ. Điều ấy cũng là thông điệp mà thương hiệu mong muốn lan toả: "Hyundai Thành Công - Cùng bạn vững bước tương lai".

Đại diện Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam trao tặng quà cho em Công Vinh.

Hành trình cùng lá chưa lành Đặng Công Vinh không chỉ khắc hoạ câu chuyện vươn lên nghịch cảnh của một em nhỏ nghị lực, mà còn cho thấy sự quan tâm từ cộng đồng và doanh nghiệp đến những mảnh đời kém may mắn. Mỗi bước chân của em hôm nay đều có dấu ấn của những tấm lòng đã đồng hành cùng em trên con đường học tập.

Hành trình lan tỏa yêu thương sẽ không dừng lại ở Nghệ An, mà sẽ tiếp tục đến với nhiều tỉnh, thành khác trong thời gian tới. Hyundai Thành Công Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng "Cặp lá yêu thương" để chắp cánh ước mơ dang dở cho những em nhỏ hiếu học trên khắp mọi miền Tổ quốc.