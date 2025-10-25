Hyundai Venue 2026: Thiết kế mới, động cơ giữ nguyên Hyundai Venue 2026 lớn hơn, thiết kế dải LED liền mạch, thêm ADAS cấp độ 2 và màn hình cong; động cơ, hộp số giữ nguyên. Đặt cọc 285 USD tại Ấn Độ, ra mắt 4/11.

Hyundai Venue thế hệ mới được hé lộ tại Ấn Độ trước thềm ra mắt ngày 4/11, chuyển mình mạnh về thiết kế và công nghệ trong khi giữ nguyên cấu hình động cơ. Mẫu crossover cỡ A này cao hơn, rộng hơn và có trục cơ sở dài hơn so với đời trước nhằm cải thiện không gian sử dụng, đồng thời bổ sung gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2, camera 360 độ và màn hình cong.

Hyundai đã mở nhận đặt cọc tại các đại lý ở Ấn Độ với mức 285 USD. Venue 2026 dự kiến hướng đến người dùng đô thị đề cao tính linh hoạt, kết nối và sự tiện dụng hằng ngày.

Hyundai Venue thế hệ mới trong một lần bị bắt gặp chạy thử mà không có lớp ngụy trang. Ảnh: Korean Car Blog

Ngôn ngữ SUV mới của Hyundai với dải LED liền mạch

Venue 2026 áp dụng triết lý thiết kế SUV mới nhất của Hyundai. Ở đầu xe, dải đèn LED chạy suốt bề ngang tạo nhận diện đặc trưng. Đèn LED ban ngày đặt tách rời, kiêm đèn báo rẽ; cụm đèn pha LED bố trí trên cản trước, đi kèm mảng sơn hai tông và tấm ốp gầm giả. Xe có cảm biến đỗ trước hỗ trợ thao tác trong phố.

Logo Hyundai mới đặt trên nắp ca-pô. Lưới tản nhiệt mạ crôm tối với đồ họa các khe hút gió hình chữ nhật, kết hợp vòm bánh ốp nhựa đen nhấn mạnh chất SUV. Tay nắm cửa kiểu truyền thống và thanh ray nóc đồng màu thân xe giữ phong cách thực dụng.

Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED và dải LED liền mạch tương tự đầu xe. Cửa hậu tạo hình gọn, nhiều đường gân dập nổi; cản sau tích hợp tấm ốp gầm giả màu bạc, gắn vị trí biển số và đèn phản quang. Cánh gió liền nóc và ăng-ten vây cá mập hoàn thiện tổng thể.

Cabin hướng công nghệ với màn hình cong

Một thay đổi then chốt nằm ở giao diện người dùng: Venue mới trang bị cụm màn hình cong kết hợp màn hình giải trí cảm ứng và bảng đồng hồ kỹ thuật số. Cách bố trí này giúp giảm phân mảnh hiển thị và tạo trải nghiệm liền mạch giữa thông tin lái và tiện ích.

Tiện nghi đáng chú ý gồm camera 360 độ, cửa sổ trời chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện và ghế trước thông gió. Việc tăng chiều cao, bề rộng và chiều dài cơ sở hướng tới cải thiện khoảng trống cho hành khách và khoang chứa, phù hợp công năng đô thị. Các chất liệu và phối màu nội thất chi tiết chưa được công bố tại thời điểm hé lộ.

Hệ truyền động giữ nguyên, tối ưu nhu cầu đô thị

Dưới nắp ca-pô, Venue 2026 duy trì các lựa chọn động cơ như đời trước: xăng hút khí tự nhiên 1,2 lít, xăng tăng áp 1,0 lít và dầu 1,5 lít. Hộp số tiếp tục gồm sàn, tự động và DCT, tùy phiên bản. Nhà sản xuất chưa công bố thông số công suất, mô-men xoắn hoặc tiêu hao nhiên liệu.

Việc giữ cấu hình động cơ và hộp số giúp người dùng vốn quen thuộc với Venue dễ tiếp cận, đồng thời duy trì định vị là mẫu crossover cỡ A thiên về sử dụng hàng ngày trong phố. Những thay đổi về kích thước gợi ý khả năng cân bằng lại giữa độ êm và độ vững thân xe, nhưng cảm giác lái thực tế cần chờ trải nghiệm sau khi xe ra mắt.

ADAS cấp độ 2 và các tính năng hỗ trợ lái

Venue thế hệ mới bổ sung hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2. Theo định nghĩa, đây không phải hệ thống tự lái; người lái phải giữ vai trò kiểm soát và sẵn sàng can thiệp. Danh mục chi tiết các chức năng ADAS chưa được công bố, song sự hiện diện của camera 360 độ cho thấy định hướng tăng cường quan sát và hỗ trợ thao tác.

Các trang bị an toàn bị động như số lượng túi khí, kết cấu thân vỏ hoặc tiêu chuẩn kiểm định va chạm chưa được nêu. Xếp hạng an toàn NCAP (nếu có) cần chờ thông tin từ nhà sản xuất hoặc cơ quan đánh giá độc lập.

Thông tin chính đã xác nhận

Hạng mục Nội dung Thời điểm ra mắt 4/11 (Ấn Độ) Đặt cọc 285 USD tại đại lý (Ấn Độ) Kích thước Cao hơn, rộng hơn, trục cơ sở dài hơn so với đời trước (chưa công bố số liệu) Ngoại thất Dải LED liền mạch trước/sau; đèn pha LED trên cản; lưới tản nhiệt crôm tối; ốp viền vòm bánh; ốp gầm giả Nội thất Màn hình cong gồm giải trí cảm ứng và đồng hồ kỹ thuật số; ghế trước thông gió; ghế lái chỉnh điện; cửa sổ trời điện Hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2; camera 360 độ Động cơ Xăng 1,2 NA; xăng 1,0 tăng áp; dầu 1,5 Hộp số Sàn; tự động; DCT (tùy phiên bản)

Giá bán và định vị tại Ấn Độ, Việt Nam

Tại Ấn Độ, Hyundai Venue 2026 dự kiến bán 7 phiên bản máy xăng và 4 phiên bản máy dầu. Giá bán chưa được công bố tại thời điểm hãng mở đặt cọc. Phân khúc mục tiêu là crossover cỡ A, tập trung cho nhu cầu đô thị.

Tại Việt Nam, Hyundai Venue đang được lắp ráp trong nước với động cơ 1,0 tăng áp, gồm hai phiên bản: tiêu chuẩn giá từ 499 triệu đồng và đặc biệt từ 539 triệu đồng. Thông tin về thế hệ mới cho thị trường Việt Nam chưa được công bố.

Kết luận: Những điểm đáng chú ý và điều còn chờ