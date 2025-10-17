Hyundai Venue thế hệ mới: Lột xác toàn diện, thêm ADAS Hyundai Venue thế hệ thứ hai lộ diện với thiết kế vuông vức, mạnh mẽ, lấy cảm hứng từ Creta và Exter, đồng thời được trang bị gói an toàn ADAS cấp độ 2.

Hyundai Venue thế hệ thứ hai đã lộ diện hoàn toàn tại Ấn Độ trước thềm ra mắt chính thức vào tháng 11, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ. Mẫu xe mới từ bỏ những đường nét bo tròn của thế hệ tiền nhiệm để khoác lên mình một diện mạo vuông vức, cơ bắp hơn, đồng thời được nâng cấp đáng kể về công nghệ với sự xuất hiện của hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) cấp độ 2.

Thiết kế phần đầu của Hyundai Venue thế hệ mới mang nhiều đường nét tương đồng với đàn anh Creta.

Lột xác với ngôn ngữ thiết kế tương lai

Hyundai Venue mới mang phong cách thiết kế là sự giao thoa giữa mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ Exter và đàn anh Creta. Toàn bộ phần thân vỏ đã được làm mới hoàn toàn, mang lại một tổng thể cứng cáp và hiện đại. Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với dải đèn định vị LED ban ngày chạy ngang toàn bộ chiều rộng, nằm ngay dưới nắp ca-pô phẳng và dập nổi. Lưới tản nhiệt cỡ lớn được đặt thấp hơn, tích hợp cụm đèn pha và đáng chú ý là sự hiện diện của cảm biến radar, xác nhận sự có mặt của gói công nghệ ADAS.

Nhìn từ bên hông, Venue 2025 gợi nhớ đến Hyundai Tucson với các vòm bánh xe mở rộng và ốp nhựa vuông vức, nhấn mạnh dáng vẻ SUV. Lượng ốp nhựa ở hai bên thân xe cũng được tăng cường, giúp xe trông mạnh mẽ và ra dáng một chiếc xe việt dã hơn. Một chi tiết đáng chú ý là bộ mâm xe có thiết kế khí động học, tương tự như trên các mẫu xe điện của Hyundai, làm dấy lên khả năng về một phiên bản Venue EV trong tương lai.

Phần đuôi xe Hyundai Venue 2025 cũng được thiết kế lại hoàn toàn, tạo cảm giác bề thế hơn.

Phần đuôi xe tiếp tục duy trì phong cách cơ bắp với cửa kính sau lớn hơn, hứa hẹn cải thiện không gian cho hàng ghế sau. Cửa cốp được tạo hình nổi khối, đi cùng dải đèn hậu LED nối liền theo xu hướng thiết kế hiện đại. Các chi tiết như giá nóc, cánh lướt gió và ăng-ten vây cá mập hoàn thiện vẻ ngoài năng động cho chiếc SUV.

Khoang cabin số hóa và nâng tầm tiện nghi

Dù chưa có hình ảnh chính thức, khoang nội thất của Hyundai Venue mới được kỳ vọng sẽ có một cuộc cách mạng về thiết kế và trang bị. Nhiều khả năng xe sẽ được trang bị cặp màn hình lớn, bao gồm một bảng đồng hồ kỹ thuật số và một màn hình cảm ứng trung tâm, tương tự các mẫu xe Hyundai gần đây. Các vật liệu hoàn thiện cũng được dự đoán sẽ cao cấp hơn.

Về tiện nghi, Venue mới có thể sẽ sở hữu những tính năng hàng đầu phân khúc như ghế trước thông gió, ghế lái chỉnh điện, 6 túi khí tiêu chuẩn, cổng sạc USB-C cho cả hai hàng ghế và cửa gió điều hòa phía sau, mang lại trải nghiệm thoải mái hơn cho mọi hành khách.

Đa dạng tùy chọn động cơ và phiên bản N-Line

Ở giai đoạn đầu, Hyundai Venue thế hệ mới vẫn sẽ duy trì các tùy chọn động cơ hiện có tại thị trường Ấn Độ. Hyundai cũng xác nhận sẽ tiếp tục cung cấp phiên bản N-Line, hướng đến những khách hàng yêu thích cảm giác lái thể thao với những tinh chỉnh về hệ thống treo và ngoại hình.

Hyundai Venue là một trong những mẫu xe chủ lực của Hyundai tại các thị trường đang phát triển.

Thông số kỹ thuật các phiên bản động cơ (dự kiến tại Ấn Độ)

Phiên bản động cơ Dung tích Công suất Mô-men xoắn Xăng 1.2L Hút khí tự nhiên 1.200 cc 82 mã lực 114 Nm Xăng 1.0L Tăng áp 1.000 cc 118 mã lực 172 Nm Dầu 1.5L Tăng áp 1.500 cc 114 mã lực 250 Nm

Gia tăng sức ép trong phân khúc

Với sự lột xác về thiết kế và đặc biệt là việc bổ sung gói công nghệ an toàn ADAS cấp độ 2, Hyundai Venue mới đã sẵn sàng gia tăng sức ép lên các đối thủ sừng sỏ như Kia Sonet và Toyota Raize. Việc trang bị ADAS đang dần trở thành một tiêu chuẩn mới trong phân khúc SUV giá rẻ tại các thị trường như Ấn Độ, và Venue đang bắt kịp xu hướng này. Sau khi ra mắt tại Ấn Độ, nhiều khả năng mẫu xe này cũng sẽ sớm được giới thiệu tại Việt Nam, hứa hẹn làm sôi động thêm cuộc cạnh tranh ở phân khúc SUV đô thị.